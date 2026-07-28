Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT), güçlü ikinci çeyrek bilançosunun ardından aracı kurumların radarına girdi. Şirketin yıllık bazda yüzde 44 artan net kârı sonrasında 6 aracı kurum hisse için yeni hedef fiyatlarını açıklarken, en yüksek tahmin 202 TL oldu. Mevcut 107,10 TL referans fiyata göre hedef fiyatlar yüzde 49 ile yüzde 89 arasında prim potansiyeline işaret ediyor.

6 KURUM HEDEF FİYAT AÇIKLADI

Bilançonun ardından yayımlanan raporlarda ANHYT için hedef fiyatlar şöyle sıralandı;

Aracı Kurum Tavsiye Hedef Fiyat Prim Potansiyeli Pusula Yatırım Al 202,00 TL %88,96 İş Yatırım Al 197,48 TL %84,73 Deniz Yatırım Al 176,50 TL %65,11 Ak Yatırım Endeks Üstü Getiri 175,00 TL %63,70 Phillip Capital Endeks Üstü Getiri 173,70 TL %62,49 Yapı Kredi Yatırım Al 160,00 TL %49,67

GÜÇLÜ BİLANÇO HEDEF FİYATLARI DESTEKLEDİ

Anadolu Hayat Emeklilik'in 2026 yılı ilk yarı finansallarında güçlü büyüme dikkat çekti.

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Şirketin net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 2 milyar 523,9 milyon TL'den 3 milyar 629,6 milyon TL'ye yükselerek yıllık bazda %44 artış kaydetti.

Aynı dönemde;

Prim üretimi %32 artışla 11,86 milyar TL'ye,

Alınan net primler %32 artışla 11,40 milyar TL'ye,

Teknik gelirler %30 artışla 20,55 milyar TL'ye,

Teknik denge ise %87 artışla 2,80 milyar TL'ye ulaştı.

Bilanço tarafında da büyüme devam etti. Şirketin özkaynakları çeyreklik bazda %23 artışla 13,91 milyar TL'ye yükselirken, nakit benzeri finansal varlıkları 64,77 milyar TL, emeklilik borçları ise 410,96 milyar TL olarak gerçekleşti.

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