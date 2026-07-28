Borsa İstanbul, endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarına ilişkin güncellemeyi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (FZLGY) ile Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK) paylarının fiili dolaşımdaki pay oranları 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren değişecek.

İKİ ŞİRKETİN FİİLİ DOLAŞIM ORANI GÜNCELLENDİ

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, endeks hesaplamalarında esas alınacak yeni fiili dolaşımdaki pay oranları şu şekilde belirlendi:

Şirket Hisse Kodu Yeni FDPO (%) Geçerlilik Tarihi Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. FZLGY 35 29 Temmuz 2026 Şekerbank T.A.Ş. SKBNK 46 29 Temmuz 2026

FİİLİ DOLAŞIMDAKİ PAY ORANI NEDİR?

Fiili dolaşımdaki pay oranı (FDPO), borsada serbestçe işlem görebilen payların şirketin toplam sermayesine oranını ifade eder. Borsa İstanbul, endeks hesaplamalarında şirketlerin piyasa değerini belirlerken bu oranı dikkate alır.

Bu nedenle fiili dolaşımdaki pay oranında yapılan değişiklikler, ilgili hisselerin endekslerdeki ağırlığını etkileyebilir.

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