Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Ankara Etlik Şehir Hastanesi ile yeni bir hizmet alım sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Şirket, 24 aylık kemoterapi ilaç hazırlama hizmetini kapsayan sözleşmenin bedelinin 117,6 milyon TL olduğunu açıkladı.

24 AYLIK HİZMET VERİLECEK

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi Başhekimliği ile "24 Aylık Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı" sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmenin toplam bedeli 117.583.168,80 TL olarak açıklandı.