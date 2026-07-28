Oncosem (ONCSM), Ankara Etlik Şehir Hastanesi ile 24 aylık kemoterapi ilaç hazırlama hizmeti için 117,6 milyon TL tutarında sözleşme imzaladığını açıkladı.
Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Ankara Etlik Şehir Hastanesi ile yeni bir hizmet alım sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Şirket, 24 aylık kemoterapi ilaç hazırlama hizmetini kapsayan sözleşmenin bedelinin 117,6 milyon TL olduğunu açıkladı.
24 AYLIK HİZMET VERİLECEK
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi Başhekimliği ile "24 Aylık Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı" sözleşmesi imzalandı.
Sözleşmenin toplam bedeli 117.583.168,80 TL olarak açıklandı.