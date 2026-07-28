Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz 2026 tarihinde yatırım fonları portföylerinde 4.706.866 lot MAGEN hissesi alınırken, 673.059 lot hisse satışı gerçekleştirildi.

Gerçekleşen işlemler sonrasında Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının Margün Enerji'deki payı %10 sınırını aşarak %10,058 seviyesine yükseldi.

Söz konusu bildirim, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) kapsamında, yatırım fonlarının bir ihraççının sermayesindeki payının belirlenen eşikleri aşması nedeniyle yapıldı.