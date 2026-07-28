Borsa İstanbul, temettü ödemesi yapan DOCO ve MERCN hisselerinde fiyat düzeltmesi uyguladı. DOCO'nun teorik fiyatı 10.715,314 TL, MERCN'in ise 23,49 TL oldu.
Borsa İstanbul, 28 Temmuz 2026 Salı günü nakit temettü ödemesi yapan iki şirketin paylarında fiyat düzeltmesi uygulandığını açıkladı. Temettü ödemesi nedeniyle Do & Co Aktiengesellschaft (DOCO) ile Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) hisselerinde teorik fiyatlar yeniden hesaplandı.
DOCO VE MERCN BUGÜN TEMETTÜ DAĞITIYOR
Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bugün nakit temettü ödemesi gerçekleştiren iki şirketin paylarında temettü kaynaklı fiyat düzeltmesi yapıldı.
|Hisse
|Pay Başına Brüt Temettü
|Teorik Fiyat
|DOCO
|134,6865 TL
|10.715,314 TL
|MERCN
|0,210116 TL
|23,49 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
TEMETTÜ SONRASI NEDEN FİYAT DEĞİŞİYOR?
Nakit temettü ödemesi yapan şirketlerde, dağıtılan temettü tutarı kadar hisse fiyatında teorik düzeltme uygulanır. Bu nedenle temettü günü hisse fiyatı, dağıtılan brüt temettü tutarı kadar aşağı yönlü revize edilmiş baz fiyat üzerinden işlem görmeye başlar.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.