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İş Yatırım'ın 28 Temmuz raporunda yabancı oranı en fazla PSGYO, ECOGR ve BETAE'de arttı. AKHAN, BURCE, GLCVY, HTTBT ve RYGYO'da ise yükseliş 10 gündür sürüyor.

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların hangi hisselere yöneldiği yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, İş Yatırım Menkul Değerler 28 Temmuz tarihli "Günlük Yabancı Oranları" raporunu yayımladı. Rapora göre günlük bazda yabancı oranının en fazla arttığı hisseler PSGYO, ECOGR ve BETAE olurken, AKHAN, BURCE, GLCVY, HTTBT ve RYGYO hisselerinde yabancı payındaki yükseliş 10 gündür aralıksız devam ediyor.

GÜNLÜK BAZDA YABANCI ORANI EN FAZLA ARTAN HİSSELER

İş Yatırım'ın raporuna göre yabancı yatırımcı oranı günlük bazda en fazla artış gösteren hisseler şöyle sıralandı;

Hisse Değişim
PSGYO +3,45 bps
ECOGR +3,15 bps
BETAE +3,06 bps

YABANCI ORANI EN ÇOK AZALAN HİSSELER

Günlük bazda yabancı payının en fazla gerilediği hisseler ise şu şekilde oldu;

Hisse Değişim
BIGEN -9,19 bps
GOLDA -5,22 bps
EMPAE -4,05 bps

10 GÜNDÜR YABANCI İLGİSİ ARTAN HİSSELER

Raporda, yabancı yatırımcı oranının 10 gündür aralıksız arttığı hisseler de paylaşıldı.

AKHAN
BURCE
GLCVY
HTTBT
RYGYO

10 GÜNDÜR YABANCI ÇIKIŞI YAŞANAN HİSSELER

Yabancı yatırımcı oranının 10 gündür kesintisiz düştüğü hisseler ise şöyle:

IHEVA
ISFIN
PRZMA
RYSAS
TABGD

Rapora göre Borsa İstanbul'un genel yabancı payı ise günlük bazda 0,12 baz puan geriledi.

YABANCI ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Bir hissede yabancı yatırımcı oranındaki artış, uluslararası yatırımcıların o hisseye olan ilgisinin güçlendiğine işaret edebilir. Tek başına alım-satım kararı için yeterli olmasa da, yabancı yatırımcı hareketleri piyasada yakından takip edilen önemli göstergeler arasında yer alıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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