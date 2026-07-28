Küresel yatırım bankası HSBC, Türk otomotiv sektörüne yönelik değerlendirmesini güncelleyerek Tofaş (TOASO), Türk Traktör (TTRAK), Ford Otosan (FROTO) ve Doğuş Otomotiv (DOAS) için hedef fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. Kurum, hedef fiyat değişikliklerinin yanı sıra Ford Otosan hisseleri için yatırım tavsiyesini de "Al" seviyesinden "Tut" seviyesine çekti.

DÖRT OTOMOTİV HİSSESİNDE HEDEF FİYAT İNDİRİLDİ

HSBC'nin yayımladığı rapora göre hedef fiyat revizyonları şu şekilde gerçekleşti;

Şirket Eski Hedef Fiyat Yeni Hedef Fiyat Tofaş (TOASO) 435 TL 380 TL Türk Traktör (TTRAK) 500 TL 460 TL Ford Otosan (FROTO) 130 TL 90 TL Doğuş Otomotiv (DOAS) 260 TL 200 TL

Revizyonlar içinde en dikkat çekici değişiklik Ford Otosan tarafında yaşandı. HSBC, şirket için hedef fiyatını 130 TL'den 90 TL'ye indirirken, yatırım tavsiyesini de "Al"dan "Tut"a düşürdü.

Diğer tarafta Tofaş için hedef fiyat 435 TL'den 380 TL'ye, Türk Traktör için 500 TL'den 460 TL'ye, Doğuş Otomotiv için ise 260 TL'den 200 TL'ye revize edildi.

HEDEF FİYATI DÜŞÜRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Aracı kurumların yayımladığı hedef fiyat raporları, ilgili hisse için belirli bir vadede beklenen fiyat seviyesini yansıtır. Hedef fiyatın aşağı yönlü revize edilmesi, kurumun şirket hissesine ilişkin değerleme beklentisini önceki raporuna göre düşürdüğünü gösterirken, yatırım tavsiyesindeki değişiklikler de hisseye yönelik bakış açısındaki güncellemeyi ortaya koyuyor.

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