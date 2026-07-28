Mia Teknoloji A.Ş.'nin (MIATK) bağlı ortaklığı Tripy Mobility Teknoloji A.Ş., elektrikli araç şarj ağı yatırımlarını genişletmeye yönelik önemli bir projeye daha imza attı. Şirket, Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kurulumu ve İşletilmesi ihalesini kazanırken, taraflar arasında 3 yıl süreli kira sözleşmesi imzalandı.

SÖZLEŞMEDEN YAKLAŞIK 18 MİLYON TL GELİR BEKLENİYOR

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, imzalanan sözleşme kapsamında Tripy Mobility'nin sözleşme süresi boyunca yaklaşık 18 milyon TL gelir elde etmesi öngörülüyor.

Şirket, projeyle birlikte elektrikli araç şarj ağı yatırımlarını üniversite kampüsleri başta olmak üzere kamu kurumlarında yaygınlaştırma stratejisini sürdürmeyi hedefliyor.

11 FARKLI NOKTAYA 19 ŞARJ İSTASYONU KURULACAK

Sözleşme kapsamında Karabük Üniversitesi bünyesindeki;

Merkez Kampüsü

Safranbolu Kampüsü

Eskipazar Meslek Yüksekokulu

TOBB Meslek Yüksekokulu

Tıp Ek Hizmet Binası

dahil olmak üzere 11 farklı lokasyonda, 17 adet AC ve 2 adet DC olmak üzere toplam 19 elektrikli araç şarj istasyonu kurulacak ve işletilecek.

Şarj istasyonlarının kurulumu, yazılım altyapısının entegrasyonu, uzaktan izleme, 7/24 teknik destek, bakım ve işletme süreçlerinin tamamı Tripy Mobility tarafından yürütülecek.

ŞİRKETTEN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİR VURGUSU

KAP açıklamasında, proje kapsamında yapılacak yatırım ve işletme giderlerinin Tripy Mobility tarafından karşılanacağı belirtilirken, sözleşme süresince elde edilecek şarj hizmeti gelirleriyle şirkete sürdürülebilir gelir ve nakit akışı sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Şirket ayrıca, Karabük Üniversitesi'nde hayata geçirilecek yatırım sayesinde öğrencilere, akademik ve idari personele ile ziyaretçilere kesintisiz şarj hizmeti sunulmasının planlandığını belirtti.

Açıklamada, söz konusu projenin Tripy'nin kamu kurumları ve üniversite kampüslerindeki şarj ağı yaygınlığını artıracağı, Mia Teknoloji'nin ise elektrikli mobilite alanındaki büyüme stratejisi kapsamında uzun vadeli değer yaratacak yatırımlarına devam edeceği vurgulandı.

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