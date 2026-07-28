Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 yükselişle 13.786,47 puandan başladı. Alımların gün içerisinde güç kazanmasıyla endeks, yazım sırasında yüzde 0,31 artışla 13.817 puan seviyesinde işlem gördü.

Endeksteki yükselişe paralel olarak tavan seviyesine yaklaşan hisseler ile sert değer kaybeden hisseler yatırımcıların odağında yer aldı.

GÜNÜN EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELERİ

Yazım sırasında Borsa İstanbul'da en fazla yükselen hisseler şu şekilde sıralandı:

Hisse Son Fiyat Değişim METEN (Metgün Enerji) 22,00 TL %10,00 BIGTK (Big Medya Teknoloji) 300,25 TL %9,98 IZFAS (İzmir Fırça Sanayi) 71,65 TL %9,98 JANTS (Jantsa Jant Sanayi) 16,67 TL %9,96 ENTRA (IC Enterra Yenilenebilir Enerji) 4,74 TL %9,72

GÜNÜN EN ÇOK DÜŞEN HİSSELERİ

Hisse Son Fiyat Değişim GUNDG (Gündoğdu Gıda) 2.367,00 TL %-10,00 ANELE (Anel Elektrik) 105,30 TL %-10,00 ISVEA (Isvea Seramik) 35,88 TL %-9,98 SARAE (Sa-Ra Enerji) 100,40 TL %-9,96 BARMA (Barem Ambalaj) 30,94 TL %-9,95

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