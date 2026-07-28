Ticaret Bakanlığı, yılın ilk yarısında emlak sektörüne yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren işletmeler, sahte ilanlar ve sosyal medya üzerinden mevzuata aykırı paylaşımlar nedeniyle 232 işletmeye toplam 28,3 milyon liralık idari para cezası uygulandı.

EN BÜYÜK CEZA YETKİ BELGESİ OLMAYAN İŞLETMELERE

Denetimlerde en sık rastlanan ihlal, yetki belgesi olmadan emlak aracılık faaliyeti yürütülmesi oldu.

Bu kapsamda yetki belgesi bulunmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen 136 işletmeye toplam 22 milyon 550 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlık, denetimlerin "Yetkisiz İşletme İhbar Modülü" üzerinden yapılan başvurularla da desteklendiğini belirtti.

META'YA DA CEZA KESİLDİ

Açıklamada, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında getirilen kuralların yalnızca ilan platformlarını değil, sosyal medya mecralarını da kapsadığı vurgulandı.

Bu kapsamda Instagram, Facebook ve WhatsApp üzerinden mevzuata aykırı taşınmaz ve ikinci el araç ilanlarının yayımlanmasına imkan tanınması nedeniyle Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi'ne de idari para cezası uygulandığı bildirildi.

SOSYAL MEDYA İLANLARINA YENİ UYARI

Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmelere de önemli uyarılarda bulundu.

Buna göre sosyal medya hesaplarında yalnızca EİDS üzerinden doğrulaması yapılmış ve resmi ilan platformlarında yayımlanan ilanların bağlantıları (linkleri) paylaşılabilecek.

Doğrulama işlemi yapılmadan doğrudan ilan niteliğinde görsel veya metin paylaşan işletmeler hakkında ise her bir aykırılık için 286 bin 206 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.

Bakanlık, kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi, tüketicilerin korunması ve sektörde adil rekabetin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.