Borsa İstanbul'da 29 Temmuz Çarşamba günü halka açık 5 şirket olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirecek. Genel kurullarda şirketlerin faaliyet sonuçlarının yanı sıra, yatırımcıların yakından takip ettiği 2026 yılı temettü teklifleri de ortakların onayına sunulacak.

Genel kurullarda şirketlerin 2025 yılı faaliyet raporları, finansal tabloları ve yönetim kurulu faaliyetleri değerlendirilirken, yatırımcıların en çok merak ettiği gündem maddelerinden biri de 2026 yılı temettü kararları olacak.

Yönetim kurulları tarafından hazırlanan kâr dağıtım teklifleri, ortakların onayına sunulacak. Genel kuruldan çıkacak kararlar doğrultusunda şirketlerin temettü ödeyip ödemeyeceği ve ödeme tutarları netleşecek.

Şirket Hisse Kodu Genel Kurul Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ESEN Olağan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. MAGEN Olağan Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. NATEN Olağan Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. PRDGS Olağan TGS Dış Ticaret A.Ş. TGSAS Olağan

Yatırımcılar, genel kurullarda alınacak kararların ardından özellikle temettü dağıtımı, kârın kullanım şekli ve diğer önemli gündem maddelerine ilişkin yapılacak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamalarını yakından takip edecek.

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