Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, Albayrak Beton Sanayi (ALBTN) payları 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Şirketin Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamasıyla birlikte payları aynı tarihten itibaren dokuz farklı Borsa İstanbul endeksinin kapsamına alınacak.

9 ENDEKSTE YER ALACAK

Açıklamaya göre ALBTN payları, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren aşağıdaki endekslerde hesaplamalara dahil edilecek:

BIST Tüm (XUTUM)

BIST Tüm-100 (XTUMY)

BIST Yıldız (XYLDZ)

BIST Halka Arz (XHARZ)

BIST Katılım Tüm (XKTUM)

BIST Sınai (XUSIN)

BIST Sınai Ağırlık Sınırlamalı (XSINS)

BIST Taş Toprak (XTAST)

BIST İstanbul (XSIST)

ENDEKS HESAPLAMASINDA KULLANILACAK VERİLER AÇIKLANDI

Borsa İstanbul, endeks hesaplamalarında ALBTN'nin pay sayısının 250 milyon adet, fiili dolaşımdaki pay oranının ise yüzde 28 olarak dikkate alınacağını bildirdi.

Söz konusu değişiklikler 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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