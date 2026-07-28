Borsa İstanbul'da 27 Temmuz'da gerçekleşen açığa satış işlemlerinde en yüksek hacim 4,17 milyar TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinde oluştu. İlk 15 listesinde bankacılık, savunma sanayi ve sanayi şirketleri ağırlık kazandı.

AÇIĞA SATIŞTA EN YÜKSEK HACİM THYAO'DA

Borsa İstanbul'da 27 Temmuz 2026 tarihli açığa satış işlemlerinde hacim bazında ilk sırayı THYAO aldı. Onu AKBNK, ISCTR, ASELS ve YKBNK takip etti.

Hisse Hacim (TL) THYAO 4.166.328.001 AKBNK 3.780.989.858 ISCTR 2.762.332.258 ASELS 2.735.462.340 YKBNK 2.342.040.262 SASA 2.023.041.971 KCHOL 1.625.229.752 GARAN 1.295.254.059 TRALT 1.290.815.171 SAHOL 1.244.438.721 ASTOR 1.216.772.480 TUPRS 1.094.598.467 EREGL 993.036.861 TCELL 951.117.457 BIMAS 923.419.630

AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Açığa satış, yatırımcının ödünç aldığı hisseyi fiyat düşüşü beklentisiyle satıp daha sonra geri almayı hedeflediği işlem türüdür. Bu işlemler yalnızca düşüş beklentisini değil, hedge ve arbitraj amaçlı stratejileri de yansıtabilir.

AÇIĞA SATIŞ NEDEN TAKİP EDİLİYOR?

Açığa satış işlemleri, piyasanın beklentilerine ilişkin önemli göstergeler arasında yer alıyor. Özellikle yüksek işlem hacmine ulaşan hisseler, yatırımcıların yakından takip ettiği şirketler arasında öne çıkıyor.

Bununla birlikte açığa satış hacminin yüksek olması tek başına ilgili hissede düşüş beklentisinin kesinleştiği anlamına gelmez. Bu işlemler aynı zamanda piyasa yapıcılığı, arbitraj ve riskten korunma (hedging) amacıyla da gerçekleştirilebilir.

(FİNNET2000)

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