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Borsa İstanbul'da 27 Temmuz'da açığa satış hacmi en yüksek hisseler belli oldu. THYAO 4,17 milyar TL ile ilk sırada yer alırken AKBNK ve ISCTR takip etti.

Borsa İstanbul'da 27 Temmuz'da gerçekleşen açığa satış işlemlerinde en yüksek hacim 4,17 milyar TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinde oluştu. İlk 15 listesinde bankacılık, savunma sanayi ve sanayi şirketleri ağırlık kazandı.

AÇIĞA SATIŞTA EN YÜKSEK HACİM THYAO'DA

Borsa İstanbul'da 27 Temmuz 2026 tarihli açığa satış işlemlerinde hacim bazında ilk sırayı THYAO aldı. Onu AKBNK, ISCTR, ASELS ve YKBNK takip etti.

Hisse Hacim (TL)
THYAO 4.166.328.001
AKBNK 3.780.989.858
ISCTR 2.762.332.258
ASELS 2.735.462.340
YKBNK 2.342.040.262
SASA 2.023.041.971
KCHOL 1.625.229.752
GARAN 1.295.254.059
TRALT 1.290.815.171
SAHOL 1.244.438.721
ASTOR 1.216.772.480
TUPRS 1.094.598.467
EREGL 993.036.861
TCELL 951.117.457
BIMAS 923.419.630

AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Açığa satış, yatırımcının ödünç aldığı hisseyi fiyat düşüşü beklentisiyle satıp daha sonra geri almayı hedeflediği işlem türüdür. Bu işlemler yalnızca düşüş beklentisini değil, hedge ve arbitraj amaçlı stratejileri de yansıtabilir.

AÇIĞA SATIŞ NEDEN TAKİP EDİLİYOR?

Açığa satış işlemleri, piyasanın beklentilerine ilişkin önemli göstergeler arasında yer alıyor. Özellikle yüksek işlem hacmine ulaşan hisseler, yatırımcıların yakından takip ettiği şirketler arasında öne çıkıyor.

Bununla birlikte açığa satış hacminin yüksek olması tek başına ilgili hissede düşüş beklentisinin kesinleştiği anlamına gelmez. Bu işlemler aynı zamanda piyasa yapıcılığı, arbitraj ve riskten korunma (hedging) amacıyla da gerçekleştirilebilir.

(FİNNET2000)

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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