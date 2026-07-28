Bloomberg'de yer alan habere göre; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta açıklayacağı faiz kararı öncesinde dikkat çeken bir değerlendirme geldi. ABD merkezli finans kuruluşu Citadel Securities, Fed'in piyasaların büyük bölümünün beklemediği şekilde 25 baz puanlık sürpriz bir faiz artırımına gidebileceğini öne sürdü. Kuruluşa göre böyle bir adım, enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verirken piyasalarda da güçlü etki yaratabilir.

"FED SÜRPRİZ FAİZ ARTIŞI YAPABİLİR"

Citadel Securities Makro Strateji Başkanı Frank Flight tarafından yayımlanan analiz notunda, Fed'in bu hafta 25 baz puanlık faiz artırmasının Başkan Kevin Warsh yönetimindeki bankanın enflasyonla mücadeledeki güvenilirliğini güçlendireceği belirtildi.

Analizde, böyle bir kararın Fed'in artık önceden yönlendirme (forward guidance) yerine ekonomik verilere odaklanan daha esnek bir para politikası yaklaşımına geçtiğini göstereceği ifade edildi.

"PİYASALAR ŞAHİN DÖNÜŞÜ HAFİFE ALIYOR"

Frank Flight, yatırımcıların Fed'in para politikasındaki şahin yön değişimini tam olarak fiyatlamadığını savundu.

Analizde, "Piyasa, Fed'deki şahin yön değişiminin boyutunu bir kez daha hafife alıyor olabilir." değerlendirmesine yer verilirken, bu hafta gelebilecek sürpriz bir faiz artışının Fed'in bağımsızlığına yönelik güçlü bir mesaj da vereceği ifade edildi.

FAİZ PİYASALARI YÜZDE 40 İHTİMAL GÖRÜYOR

Faiz swap piyasalarında yatırımcılar, Fed'in bu hafta 25 baz puanlık faiz artırımı yapma ihtimalini yaklaşık yüzde 40 seviyesinde fiyatlıyor.

Bu oran, son yıllardaki Fed toplantıları öncesindeki beklentilere kıyasla dikkat çekici bir belirsizliğe işaret ediyor. Piyasalarda Eylül ayında faiz artışı ise büyük ölçüde ana senaryo olarak görülmeye devam ediyor.

"ERKEN ADIM DAHA GÜÇLÜ ETKİ YARATIR"

Citadel analizine göre Fed'in Temmuz toplantısında faiz artırması, Eylül ayına kadar beklemesine kıyasla piyasalar üzerinde daha güçlü bir etki oluşturabilir.

Analizde, erken bir faiz artışının enflasyon beklentilerini yeniden şekillendirebileceği, şirketlerin fiyatlama kararları ile çalışanların ücret beklentilerini etkileyerek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önleyebileceği vurgulandı. Böylece ilerleyen dönemde daha sert parasal sıkılaştırma ihtiyacının da azalabileceği değerlendirildi.

ENERJİ FİYATLARI VE İSTİHDAM VERİLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Frank Flight, son dönemde açıklanan istihdam ve enflasyon verilerindeki yumuşamanın Temmuz ayında faiz artırımı beklentilerini zayıflattığını ancak enflasyon risklerinin tamamen ortadan kalkmadığını belirtti.

Analize göre güçlü iş gücü piyasası Fed açısından önemini korurken, son haftalarda yükselen enerji fiyatları da bu hafta faiz artırımı yönünde karar alınmasını destekleyebilecek başlıca unsurlar arasında yer alıyor.