Motorinde 2,95 TL indirim yapıldı. Eşel Mobil Sistemi nedeniyle indirimin 1,34 TL'si pompaya yansıdı. İşte 28 Temmuz 2026 güncel akaryakıt fiyatları.
Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert gerilemenin ardından motorin fiyatlarında beklenen indirim pompaya yansıdı. ABD ile İran arasında gerilimin azalacağına yönelik beklentilerle petrol fiyatlarının düşüşe geçmesi sonrası, 28 Temmuz 2026 Salı günü itibarıyla motorinde indirim uygulamaya alındı.
BRENT PETROLDEKİ DÜŞÜŞ MOTORİNE İNDİRİM GETİRDİ
Son dönemde ABD-İran geriliminin etkisiyle 100 doların üzerine çıkan Brent petrol, jeopolitik tansiyonun düşeceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle sert değer kaybetti.
Geçtiğimiz hafta cuma gününü 94,49 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrol, haftanın ilk işlem gününde 86,61 dolar seviyesine kadar geriledi. Petrol fiyatlarındaki bu düşüşün ardından motorin grubunda 2 lira 95 kuruşluk indirim yapıldı.
İNDİRİMİN TAMAMI TABELALARA YANSIMADI
Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil Sistemi nedeniyle indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansımadı.
Toplam 2,95 TL'lik indirimin 1,34 TL'si tabelalara yansırken, kalan 1,61 TL ise ÖTV tutarından mahsup edildi.
28 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 67,05 TL
Motorin: 77,16 TL
LPG: 31,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 66,90 TL
Motorin: 77,16 TL
LPG: 30,59 TL
Ankara
Benzin: 68,01 TL
Motorin: 78,28 TL
LPG: 31,29 TL
İzmir
Benzin: 68,29 TL
Motorin: 78,55 TL
LPG: 31,19 TL