Küresel piyasalarda haftanın en kritik gündem maddesi çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı olurken, yatırımcılar bir yandan da ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını ve teknoloji sektöründen gelen dev yatırım haberlerini takip ediyor. Trump'ın Fed'e faiz indirimi çağrısı yapması ve İran ile görüşmelerde olumlu ilerleme mesajı vermesi risk iştahını desteklerken, Nvidia'nın peş peşe açıkladığı milyarlarca dolarlık yatırımlar dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in faiz indirmesi gerektiğini yineleyerek para politikasına ilişkin beklentileri etkiledi. Trump ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışı konusundaki itirazına ilişkin, "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez." ifadelerini kullandı. İran ile yürütülen görüşmelerin de olumlu ilerlediğini belirten Trump, iyi sonuçlar alınma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Jeopolitik tarafta Irak'taki İslami Direniş Örgütü, Suudi Arabistan'a insansız hava aracı saldırısı düzenlediği yönündeki iddiaları reddetti.

Teknoloji tarafında ise Nvidia'dan peş peşe iki önemli hamle geldi. Şirket, yapay zeka girişimi Safe Superintelligence'a 5 milyar dolarlık hisse yatırımı yapacağını açıklarken, Financial Times'ın haberine göre Teksas'ta 50 milyar dolara kadar veri merkezi kiralama anlaşmasına imza attı.

Sağlık sektöründe Johnson & Johnson, bebek pudrası ve talk bazlı ürünlerinin yumurtalık kanserine neden olduğu iddiasıyla açılan davaların büyük bölümünü sonuçlandırmak amacıyla 5,5 milyar dolarlık uzlaşma önerisi sundu.

Asya cephesinde ise Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin gıda ürünlerinde uygulanan tüketim vergisinin %8'den %1'e indirilmesi yönünde talimat vermesi beklenirken, Microsoft ilk siber güvenlik modeli ile yeni otonom siber güvenlik sistemini kullanıma sundu.

Haftanın geri kalanında piyasaların odağında çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararı yer alacak. Yurt içinde perşembe günü işsizlik oranı verisi açıklanırken, aynı gün İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'nin PCE enflasyon verisi de küresel piyasaların yönü açısından yakından takip edilecek.

Borsa İstanbul'da ise yeni güne yatay başlangıç beklenirken, BIST 100 endeksinde hafif alıcılı bir açılış öngörülüyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul şirketlerinin 27 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimlerden derlenenler şu şekilde;

ALBTN – Şirket payları 29 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

ASUZU – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun AA(tr)’den AA-(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

ARZUM – 3,3 milyon dolar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

ARDYZ – Şirketin, 993.600 dolarlık iş aldığı açıklandı.

AYES – Aliağa Kimya İhtisas ve Karma OSB'de gerçekleştirilen fabrika yatırımı kapsamında fabrikanın binasının inşaatının tamamlanarak yapı kullanma izin belgesinin alındığı ve makine kurulum çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

EKGYO – İstanbul Esenler Atışalanı Kuzey 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumunda en yüksek teklifin arsa satışı karşılığı satış toplam gelirinde 8,1 milyar TL ile Dibay İnşaat tarafından verildiği açıklandı.

EDATA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

EUPWR – Şirketin, %100 bağlı ortaklığı Europower World Enerji tarafından Ankara’da 7.552 m²’lik fabrika binası ve arsası satın alındığı açıklandı.

GOLDA – Şirketin, 37,4 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

GOKNR – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

METEN – Şirket payları 28 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

MTRKS – Erdal Pamukçu tarafından 187.500 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ICBCT – Bankanın 5 şubesinin faaliyetlerine son verildiği, 3 şubesinin ise diğer şubeler bünyesinde birleştirildiği açıklandı.

ISCTR – Yurt dışında 368 gün vadeli 60 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildiği açıklandı.

ISFIN – 364 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

ISMEN – 92 gün vadeli 700 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

KARCL – Şirket payları 31 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

MASFN – Şirket payları 30 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

ORZAX – Orzax Life Sciences Private unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

OZGYO – VBTS kapsamında şirket paylarına 27 Ağustos’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

SKBNK – Mehmet Rüçhan Ortayatırtmacı tarafından 8.282.887 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

SKBNK – Nurdan Ortayatırtmacı tarafından 12.879.781 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

TEHOL – Şirket tarafından Tera Robotik Sanayi paylarının %80’ini 800.000 TL bedelle aldığı açıklandı.

TSKB – Moody’s tarafından bankanın kredi notu ve görünümü teyit edildi.

TRILC – Şirketin, MDR onaylı İzotonik İrrigasyon 1000 ml ve 3000 ml torba ürünlerinin GMP uyumlu üretim sahasında üretilebilmesi için yaptığı BİRDEK başvurusunun olumlu sonuçlandığı, söz konusu tıbbi cihazların mevcut GMP'li üretim tesisinde üretilmesine uygunluk verildiği açıklandı.

TRILC – Tetadif 0.5 ml IM Enjeksiyonluk Süspansiyon ürünü için 2022 yılında uygulanan 2. Sınıf B seviyesindeki geri çekme kararı, şirketin açtığı davanın kesin olarak sonuçlanmasının ardından Makam Olur'u ile iptal edildiği açıklandı.

TUCLK – Makro koşullar nedeniyle Şirketin, Arslanbey tesisinin öngörülen tarihte faaliyete geçmediği açıklandı.

TUCLK – Şirketin, Sancaktepe tesisinde SSB tarafından gerçekleştirilen EYDEP değerlendirme sürecinin olumlu sonuçlandığı açıklandı.

TUCLK – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği, not görünümünün negatiften durağana revize edildiği açıklandı.

YEOTK – Şirket ile Ova Enerji arasında, 37,3 MWh bataryalı enerji depolama sistemlerinin satışına yönelik sözleşme imzalandığı açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 378 gün vadeli 100 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat MERCN 0,2101 0,1786 %0,89 28.07.2026 23,70 23,49 OSMEN 0,0500 0,0425 %0,60 29.07.2026 - - MEDTR 0,1134 0,0964 %0,43 29.07.2026 - -

PAY ALIM-SATIMLAR

Şirketlerin 27 Temmuz 2026 tarihinde KAP'a gönderdikleri pay alım-satım bildirimlerinden öne çıkanlar şöyle;

ARSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 800.000 adet pay 3,44 – 3,45 TL fiyat aralığından geri alındı.

ATSYH – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Yıldırım tarafından 103,30 – 104,00 TL fiyat aralığından 23.161 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,04’e yükseldi.

BIMAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 381,00 TL fiyattan geri alındı.

BALAT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 9.085 adet pay 7,50 TL fiyattan geri alındı.

BORSK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 750.000 adet pay 6,14 – 6,32 TL fiyat aralığından geri alındı.

BIGEN – Tera Portföy tarafından 42.469.924 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,36’ya göre yükseldi.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 21,34 – 21,68 TL fiyat aralığından geri alındı.

MEPET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 20,00 – 20,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

TRALT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.000.000 adet pay 48,04 – 48,32 TL fiyat aralığından geri alındı.

TRHOL – Tera Portföy tarafından 6.250 adet alış ve 1.529.801 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %19,60’a geriledi.

Bugün genel kurulu olan şirketler; CWENE

(İNFO YATIRIM)