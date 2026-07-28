Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler, pay geri alım programları kapsamında hisse alımlarını sürdürmeye devam ediyor. 27 Temmuz 2026 Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre 7 şirket, geri alım programları kapsamında toplam 7 milyonun üzerinde lot hisse geri alımı gerçekleştirdi. Günün en dikkat çeken işlemi ise Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) tarafından yapılan 5 milyon lotluk geri alım oldu.

TRALT İLK SIRADA YER ALDI

Gerçekleştirilen geri alımlarda Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT), 5.000.000 lot ile en yüksek geri alımı yapan şirket olarak öne çıktı.

TRALT'ı sırasıyla Arsan Holding A.Ş. (ARSAN) ve Bor Şeker A.Ş. (BORSK) izledi.

GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Şirket Geri Alınan Hisse (Lot) Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) 5.000.000 Arsan Holding A.Ş. (ARSAN) 800.000 Bor Şeker A.Ş. (BORSK) 750.000 Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Intercity) 200.000 Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. (MEPET) 200.000 BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 60.000 Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT) 9.085

GERİ ALIM NEDEN ÖNEMLİ?

Pay geri alımı, bir şirketin piyasadaki kendi hisselerini satın almasıdır. Bu adım, yönetimin şirket hisselerini değerli gördüğüne işaret edebileceği gibi dolaşımdaki pay sayısını azaltarak hisse başına kârı (EPS) destekleme potansiyeli taşıdığı için yatırımcılar tarafından yakından takip edilir.

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