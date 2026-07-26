Akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından hafta sonunda da yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve sektördeki gelişmeler pompaya yansıyan fiyatları etkilemeye devam ederken, vatandaşlar "Benzin ne kadar?", "Motorin kaç TL?", "LPG fiyatı bugün ne kadar?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Peki, 26 Temmuz 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 67,05 TL

Motorin litre fiyatı: 78,52 TL

LPG litre fiyatı: 31,19 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 66,90 TL

Motorin litre fiyatı: 78,37 TL

LPG litre fiyatı: 30,59 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 68,01 TL

Motorin litre fiyatı: 79,63 TL

LPG litre fiyatı: 31,19 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 68,29 TL

Motorin litre fiyatı: 79,90 TL

LPG litre fiyatı: 30,99 TL

AKARYAKIT FİYATLARINDA GÖZLER PETROL VE DÖVİZ PİYASASINDA

Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak belirleniyor. Bu nedenle küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ile dolar kurundaki hareketlilik, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni zam veya indirim ihtimalini gündemde tutuyor.

Yeni haftada piyasaların odağında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 29 Temmuz Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı bulunuyor. Fed'den gelecek karar ve toplantı sonrası verilecek mesajlar, doların küresel seyri üzerinde etkili olabileceği için enerji fiyatları ve akaryakıt piyasası tarafından da yakından takip edilecek.