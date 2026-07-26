Dolar ve Euro kurundaki son durum, haftanın son gününde yatırımcılar ve döviz alım-satımı yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. "Dolar bugün ne kadar?", "Euro kaç TL oldu?" soruları 26 Temmuz 2026 Pazar sabahı en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

DOLAR VE EURO BUGÜN KAÇ TL?

26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 09.07 itibarıyla dolar/TL 47,3391 seviyesinde bulunuyor. Doların alış fiyatı 47,3323 TL, satış fiyatı ise 47,3971 TL olarak kaydedildi.

Euro/TL ise aynı saatlerde 53,8589 seviyesinden işlem görüyor. Euro alış fiyatı 53,7713 TL, satış fiyatı ise 53,9466 TL oldu.

Euro/dolar paritesi ise 1,1370 seviyesinde bulunuyor.

DÖVİZ PİYASASINDA GÖZLER FED KARARINDA

Döviz piyasalarında hafta sonu işlem hacminin düşük olması nedeniyle alış ve satış fiyatları arasındaki makas açılabiliyor. Bankalar, döviz büroları ve çevrim içi platformlarda gösterilen kurlar arasında farklılık görülebiliyor.

Bu nedenle dolar veya Euro alım-satımı yapacakların, işlem öncesinde kullandıkları banka ya da döviz bürosunun güncel fiyatlarını kontrol etmesi önem taşıyor. Serbest piyasa fiyatları, bankaların müşterilerine sunduğu döviz alış-satış kurlarından farklılaşabiliyor.

Piyasalarda yeni haftanın en önemli gündem maddelerinden biri ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 29 Temmuz Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı olacak. Fed'in politika faizine ilişkin kararı ve toplantı sonrası verilecek mesajlar, küresel piyasalarda doların yönü üzerinde belirleyici olabilir. Bu nedenle yatırımcılar, hafta boyunca hem Fed'den gelecek açıklamaları hem de yurt içi ekonomik gelişmeleri yakından takip edecek.