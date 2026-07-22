İç ve dış piyasalardaki gelişmeler, merkez bankalarının faiz kararları ve küresel ekonomik veriler, döviz kurları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği döviz piyasasında, haftanın üçüncü işlem gününde yatay ancak dirençli bir seyir gözleniyor.

Güne başlarken döviz piyasalarındaki son veriler şu şekilde yansıdı:

• Dolar/TL: Güne saat 07.15 itibarıyla 47,2099 TL alış ve 47,2278 TL satış fiyatıyla başladı.

• Euro/TL: Aynı dakikalarda euro, 53,9168 TL seviyelerinden işlem gördü.

Finansal kararlarını şekillendirmek ve piyasadaki anlık değişimleri takip etmek isteyen vatandaşlar ile yatırımcılar için döviz kanalındaki hareketlilik gün boyunca önemini korumaya devam ediyor.