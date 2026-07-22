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Piyasaların ve yatırımcıların gözü kulağı iç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen döviz kurlarında. Yeni güne döviz kurları yatay seviyede başladı.

İç ve dış piyasalardaki gelişmeler, merkez bankalarının faiz kararları ve küresel ekonomik veriler, döviz kurları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği döviz piyasasında, haftanın üçüncü işlem gününde yatay ancak dirençli bir seyir gözleniyor.

Euro ve dolarda son durum 22 Temmuz güncel döviz kurları, Görsel 1

Güne başlarken döviz piyasalarındaki son veriler şu şekilde yansıdı:

• Dolar/TL: Güne saat 07.15 itibarıyla 47,2099 TL alış ve 47,2278 TL satış fiyatıyla başladı.

• Euro/TL: Aynı dakikalarda euro, 53,9168 TL seviyelerinden işlem gördü.

Finansal kararlarını şekillendirmek ve piyasadaki anlık değişimleri takip etmek isteyen vatandaşlar ile yatırımcılar için döviz kanalındaki hareketlilik gün boyunca önemini korumaya devam ediyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 47,22 47,22 % 0.07 09:43
Euro 53,91 53,92 % 0.17 09:43
İngiliz Sterlini 63,18 63,20 % 0.01 09:43
Avustralya Doları 33,02 33,03 % -0.01 09:42
İsviçre Frangı 58,10 58,13 % 0.1 09:42
Rus Rublesi 0,60 0,60 % -0.1 09:40
Çin Yuanı 6,97 6,97 % -0.02 09:42
İsveç Kronu 4,86 4,86 % 0.04 09:43
Tüm Döviz Fiyatları

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