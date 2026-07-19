Dolar ve euro fiyatları 19 Temmuz 2026'da yatırımcıların gündeminde. İşte güncel dolar ve euro alış-satış fiyatları ile döviz piyasasında son durum.
Dolar ve euro kuru, haftanın son gününde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Küresel piyasalarda para politikalarına ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmeler izlenirken, yurt içinde döviz kurlarındaki son seviyeler merak ediliyor.
DOLAR VE EURO KAÇ TL?
Saat 09.23 itibarıyla dolar ve euro fiyatları şu şekilde seyrediyor;
Dolar
Alış: 47,1328 TL
Satış: 47,1967
Euro
Alış: 53,9367
Satış: 54,0261