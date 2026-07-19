Dolar ve euro kuru, haftanın son gününde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Küresel piyasalarda para politikalarına ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmeler izlenirken, yurt içinde döviz kurlarındaki son seviyeler merak ediliyor.

DOLAR VE EURO KAÇ TL?

Saat 09.23 itibarıyla dolar ve euro fiyatları şu şekilde seyrediyor;



Dolar

Alış: 47,1328 TL

Satış: 47,1967

Euro

Alış: 53,9367

Satış: 54,0261