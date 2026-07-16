Global piyasalardaki gelişmeler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik beklentiler, döviz kurlarında hareketliliği canlı tutuyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönemde atacağı faiz adımlarına yönelik beklentiler, Dolar Endeksi (DXY) üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Faiz indirim sürecine dair gelen karışık sinyaller doların küresel bazda gücünü korumasına neden oluyor.

Euro, bölgedeki ekonomik büyüme kaygıları ve enflasyon verilerinin gölgesinde hareket ediyor. Euro/dolar paritesi bu gelişmelerle birlikte 1,14 seviyelerindeki seyrini sürdürüyor.

Serbest piyasada saat 07:01 itibarıyla güncel alış ve satış fiyatları şu şekilde;

Dolar/TL

Alış: 47,04 TL

Satış: 47,05 TL

Euro/TL

Alış: 54,01 TL

Satış: 54,08 TL

Analistler, döviz kurlarındaki bu yatay ve dengeli seyrin korunmasında Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşunun ve TL mevduatları destekleyici adımlarının etkili olduğunu belirtiyor. Yurt dışında ise makroekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler yakından takip edilmeye devam edecek.