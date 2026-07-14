Dolar/TL ve Euro/TL kuru, 14 Temmuz Salı günü yatırımcılar, ithalat-ihracat yapan şirketler ve döviz alım satımı gerçekleştirecek vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün dolar 47 TL eşiğini kırmıştı.

Peki bugün dolar ve euro kaç TL? İşte serbest piyasada güncel alış ve satış fiyatları.

DOLAR VE EURO KAÇ TL?

Dolar ve euro TSİ 07.18 itibarıyla şu şekilde seyrediyor;

Dolar

Alış:47,0319 TL

Satış: 47,0461 TL

Euro

Alış:53,5807 TL

Satış: 53,5946 TL

DÖVİZ PİYASASINDA GÖZLER HANGİ GELİŞMELERDE?

Piyasalarda bugün yatırımcılar başta ABD'den gelecek ekonomik veriler, küresel merkez bankalarının faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmeler olmak üzere döviz kurlarını etkileyebilecek başlıkları yakından izliyor. Dolar endeksi ve euro/dolar paritesindeki hareketler de iç piyasadaki fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ediyor.