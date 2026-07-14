Dolar ve euro bugün kaç TL? 14 Temmuz 2026 Salı günü serbest piyasada güncel dolar ve euro alış-satış fiyatları ile son döviz kurları.
Dolar/TL ve Euro/TL kuru, 14 Temmuz Salı günü yatırımcılar, ithalat-ihracat yapan şirketler ve döviz alım satımı gerçekleştirecek vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün dolar 47 TL eşiğini kırmıştı.
Peki bugün dolar ve euro kaç TL? İşte serbest piyasada güncel alış ve satış fiyatları.
DOLAR VE EURO KAÇ TL?
Dolar ve euro TSİ 07.18 itibarıyla şu şekilde seyrediyor;
Dolar
Alış:47,0319 TL
Satış: 47,0461 TL
Euro
Alış:53,5807 TL
Satış: 53,5946 TL
DÖVİZ PİYASASINDA GÖZLER HANGİ GELİŞMELERDE?
Piyasalarda bugün yatırımcılar başta ABD'den gelecek ekonomik veriler, küresel merkez bankalarının faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmeler olmak üzere döviz kurlarını etkileyebilecek başlıkları yakından izliyor. Dolar endeksi ve euro/dolar paritesindeki hareketler de iç piyasadaki fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ediyor.