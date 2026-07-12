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Deutsche Bank, küresel sermaye akışındaki değişimin doların geleceğini yeniden şekillendirdiğini açıkladı. Bankaya göre dolar için yeni bir dönem başladı.

Deutsche Bank, yayımladığı son araştırma notunda küresel sermaye akışında yaşanan değişimin doların uzun vadeli görünümünü yeniden şekillendirdiğini değerlendirdi. Bankaya göre doların performansını artık yalnızca faiz, enflasyon ve merkez bankalarının kararları değil, değişen küresel yatırım tercihleri de belirleyecek.

DOLARIN REZERV PARA DİNAMİKLERİ DEĞİŞİYOR

Rapora göre son yıllarda ABD'nin dış finansman yapısında önemli bir dönüşüm yaşanıyor.

Deutsche Bank, yatırımcıların ABD tahvilleri yerine teknoloji şirketlerine yönelmeye başladığını, dolar cinsinden borçlanma araçlarına olan talepteki gerilemeyle hisse senedi yatırımlarındaki artış arasındaki farkın tarihi seviyelere ulaştığını vurguladı.

Banka, bu değişimin doların artık ağırlıklı olarak merkez bankalarının rezerv tercihleriyle değil, küresel yatırımcıların risk iştahıyla hareket ettiğini gösterdiğini ifade etti.

Deutsche Bank tan dolar uyarısı! Oyunun kuralları değişiyor, Görsel 1

ABD VE ASYA'DA FARKLI STRATEJİLER ÖNE ÇIKIYOR

Raporda ABD'de blockchain teknolojisi ve varlıkların tokenizasyonuna yönelik yatırımların hız kazandığı belirtildi.

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Bu dönüşümün Amerikan finansal varlıklarına erişimi kolaylaştırarak uluslararası sermaye akışını destekleyebileceği değerlendirilirken, Asya'da ise Çin'in renminbinin uluslararası kullanımını artırmaya yönelik stratejisinin öne çıktığı ifade edildi.

Deutsche Bank, Batılı yatırımcıların bu dönüşümün etkilerini henüz tam olarak fiyatlamadığını, önümüzdeki yıllarda küresel sermaye hareketlerinde önemli değişimler yaşanabileceğini belirtti.

Deutsche Bank tan dolar uyarısı! Oyunun kuralları değişiyor, Görsel 2

EN DÜŞÜK DEĞERLİ PARA BİRİMLERİNİN ÇOĞU ASYA'DA

Raporda ayrıca değerleme modellerine göre dünyanın en düşük değerli para birimlerinin önemli bölümünün Asya'da bulunduğu kaydedildi.

Deutsche Bank, en ucuz 10 para biriminin 6'sının Asya ülkelerine ait olduğunu, bunlar arasında büyük sanayi ekonomilerinin para birimlerinin de yer aldığını aktardı.

Analize göre Çin'in bölgesel döviz piyasalarındaki etkisini koruması beklenirken, Avrupa'da jeopolitik riskler yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor. Japonya'da ise piyasanın odağında hükümetin sanayi, maliye ve ekonomi politikaları bulunuyor.

Deutsche Bank tan dolar uyarısı! Oyunun kuralları değişiyor, Görsel 3

'DOLAR DEĞERLENDİRİLİRKEN YENİ GÖSTERGELER İZLENMELİ'

Banka, küresel finans sisteminde yaşanan yapısal dönüşüm nedeniyle doların geleceğinin değerlendirilmesinde yalnızca geleneksel makroekonomik göstergelerin yeterli olmayacağını belirtti.

Raporda, yatırımcıların doların performansını analiz ederken küresel sermaye akışları, uluslararası yatırım eğilimleri ve finansal piyasalardaki yapısal değişimleri de dikkate alması gerektiği vurgulandı.

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