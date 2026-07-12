Döviz piyasalarında hareketlilik sürerken yatırımcıların odağında dolar ve euro kuru yer alıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler döviz kurlarında fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Saat 09.20 itibarıyla dolar ve euroda alış satış fiyatları şu şekilde;

Dolar

Alış: 46,94 TL

Satış: 47,04 TL

Euro

Alış: 53,61 TL

Satış: 53,71 TL

DÖVİZ PİYASASINDA NELER TAKİP EDİLİYOR?

Piyasalarda başta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikalarına ilişkin beklentiler olmak üzere küresel ekonomik veriler yakından izleniyor. Jeopolitik gelişmeler ve uluslararası piyasalardaki risk iştahı da dolar ve euro fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.