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Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? 12 Temmuz 2026 güncel dolar ve euro alış satış fiyatıları ile döviz piyasasında son durum.

Döviz piyasalarında hareketlilik sürerken yatırımcıların odağında dolar ve euro kuru yer alıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler döviz kurlarında fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Saat 09.20 itibarıyla dolar ve euroda alış satış fiyatları şu şekilde;

Dolar
Alış: 46,94 TL
Satış: 47,04 TL
Euro
Alış: 53,61 TL
Satış: 53,71 TL

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 46,94 47,04 % 0.2 23:59
Euro 53,62 53,72 % -0.12 23:59
İngiliz Sterlini 62,89 63,05 % -0.04 23:58
Avustralya Doları 32,63 32,72 % 0.38 23:59
İsviçre Frangı 58,05 58,27 % 0.06 23:59
Rus Rublesi 0,61 0,61 % -1.04 23:50
Çin Yuanı 6,92 6,94 % 0.46 23:59
İsveç Kronu 4,85 4,88 % 0.25 23:59
Tüm Döviz Fiyatları

DÖVİZ PİYASASINDA NELER TAKİP EDİLİYOR?

Piyasalarda başta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikalarına ilişkin beklentiler olmak üzere küresel ekonomik veriler yakından izleniyor. Jeopolitik gelişmeler ve uluslararası piyasalardaki risk iştahı da dolar ve euro fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

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