İhlas Holding A.Ş. (IHLAS), yatırımcıların merakla beklediği kâr payı dağıtım kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

İhlas Holding tarafından 10 Temmuz 2026 tarihinde KAP’a yapılan açıklamada, şirketin mevcut mevzuatı, esas sözleşmesi ve uzun vadeli kar dağıtım politikaları doğrultusunda bir değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Yönetim kurulunun daha önce ortaklara sunduğu "kar dağıtımı yapılmaması" yönündeki teklif, Genel Kurul ortakları tarafından oylanarak resmen kabul edildi.

Bu kararla birlikte İhlas Holding, bu yılı da nakit temettü dağıtmadan kapatmış oldu.

YILLIK KAYIP YÜZDE 39’A ULAŞTI

Temettü kararının açıklandığı gün İhlas Holding hisselerindeki fiyatlama ve teknik veriler dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

Son dönemde sert satış baskısı altında kalan ve adeta 1 TL sınırına kadar gerileyen IHLAS payları, saat 14:14 itibarıyla 1.11 TL seviyesinden işlem görüyor.

Hissenin borsa performansına yönelik öne çıkan veriler ise şu şekilde:

• Yıllık Dip Seviyesinde: Hisse, son 1 yıl içinde gördüğü en yüksek seviye olan 1.95 TL'den oldukça uzaklaşmış durumda. Grafiklerdeki yıllık en düşük seviye olan 1.10 TL bandına neredeyse tamamen demir atmış vaziyette.

• Kısa ve Orta Vadeli Kayıplar Derinleşiyor: IHLAS, günlük bazda hafif bir toparlanma çabasıyla yüzde 0.90 yükseliş kaydetse de orta vadeli görünüm yatırımcısını üzüyor. Hisse senedi haftalık bazda yüzde 5.04, aylık bazda ise yüzde 16.30 değer kaybetmiş durumda.

• Yıllık Tablo Ağır: Son bir yıllık süreç incelendiğinde şirketin borsa performansında yüzde 39.07'lik bir erime göze çarpıyor.

HACİM 27 MİLYON TL'Yİ AŞSA DA BASKI SÜRÜYOR

Güncel seans verilerine göre IHLAS tahtasında 24.744.916 Lot işlem hacmi gerçekleşirken, bu işlemlerin parasal karşılığı 27.781.577 TL oldu.

Alıcılı tarafta 1.12 TL, satıcılı tarafta ise 1.13 TL seviyelerinin öne çıktığı hissede, temettü ödenmeyeceğinin kesinleşmesiyle birlikte gözler şirketin önümüzdeki dönemde atacağı büyüme ve finansal toparlanma adımlarına çevrildi.

Finans analiz uzmanları, 1 TL psikolojik sınırına oldukça yakın hareket eden hissenin, bu seviyelerin altına sarkıp sarkmayacağını yakından takip ediyor.

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