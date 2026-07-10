Japonya açıklarında denizin altındaki volkanik bir kraterde yapılan araştırmalar, şimdiye kadar ölçülen en yüksek altın yoğunluklarından birini ortaya çıkardı. Bilim insanları, kaya örneklerinde hem gözle görülebilen altın parçacıkları hem de minerallerin yapısına gizlenmiş "görünmez altın" oluşumlarını tespit etti. Keşif, derin deniz madenciliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

VOLKANİK KRATERDE DİKKAT ÇEKEN KEŞİF

Araştırma, Japonya'nın deniz yetki alanı içinde yer alan Higashi-Aogashima hidrotermal sahasında gerçekleştirildi. İlk olarak 2015 yılında keşfedilen bölgede çok sayıda aktif hidrotermal baca ve siyah duman püskürten volkanik oluşum bulunuyor.

Shizuoka, Waseda ve Tokyo üniversitelerinden araştırmacılar, bölgeden alınan kaya örneklerini laboratuvar ortamında SIMS yöntemiyle analiz etti. Yapılan incelemelerde pirit minerali içerisinde bugüne kadar kaydedilen en yüksek altın yoğunluğu tespit edildi.

"YALANCI ALTIN"IN İÇİNDE GİZLENEN ALTIN

Bilim insanlarına göre altın, halk arasında "yalancı altın" olarak bilinen pirit mineralinin içinde iki farklı şekilde bulunuyor.

Altının bir bölümü nano boyuttaki parçacıklar halinde mineralin içine hapsolurken, diğer kısmı kristal yapıya tek tek atomlar olarak yerleşiyor. Geleneksel yöntemlerle tespit edilmesi mümkün olmayan bu oluşumlar, bilim dünyasında "görünmez altın" olarak adlandırılıyor.

Araştırmacılar, incelenen örneklerde ölçülen altın miktarının şimdiye kadar dünya genelinde kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.

TİCARİ MADENCİLİK İÇİN ÖNEMLİ POTANSİYEL

Araştırma ekibi, rezervin deniz tabanında nispeten daha sığ bir bölgede bulunmasının gelecekte ticari madencilik açısından önemli avantaj sağlayabileceğini ifade etti.

Bu durum Japonya'nın derin deniz madenciliğine yönelik ilgisini artırırken, söz konusu rezervin ekonomik değeriyle ilgili beklentileri de güçlendirdi.

ÇEVRESEL ENDİŞELER YENİDEN GÜNDEMDE

Keşfin ardından çok sayıda bilim insanı, aktif hidrotermal bacaların madencilik faaliyetlerine açılmasının bölgedeki hassas ekosistem üzerinde geri dönüşü olmayan etkiler yaratabileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, yalnızca bu ortamlarda yaşayabilen çok sayıda canlı türünün bulunduğunu ve Higashi-Aogashima hidrotermal alanındaki biyolojik çeşitliliğin henüz tam olarak araştırılmadığını vurguladı.

Dünya genelinde halen faaliyet gösteren ticari bir deniz tabanı altın madeni bulunmazken, Papua Yeni Gine açıklarında planlanan ilk büyük derin deniz altın madeni projesi çevresel tepkiler ve yaklaşık 85 milyon dolarlık zarar nedeniyle iptal edilmişti.

BİLİM DÜNYASINDA YENİ TARTIŞMA

Yeni araştırma, Higashi-Aogashima bölgesinin tahmin edilenden çok daha büyük bir altın rezervi barındırabileceğine işaret ederken, bilim dünyasında milyarlarca dolarlık maden kaynakları mı yoksa eşsiz deniz ekosistemleri mi korunmalı? sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

(DÜNYA GAZETESİ)