ABD Başkanı Donald Trump ile İran arasında yeniden yükselen gerilimin finansal piyasalar üzerindeki etkilerine değinen Şatıroğlu, yatırımcıları temkinli olmaları konusunda uyardı.

Jeopolitik risklerin yeniden yükseldiğini belirten Şatıroğlu, özellikle altın, gümüş ve bazı teknoloji hisselerinde teknik görünümün zayıfladığına dikkat çekti.

"ALTIN VE GÜMÜŞTE GÖSTERGELER SATIŞA DÖNDÜ"

Şatıroğlu, değerli metallerde aşağı yönlü risklerin arttığını ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Altın ve gümüş de iyi değil. Daha aşağı seviyelere gelebilir. Göstergeler satışa dönmüş durumda. Riskler çok arttı."

Analiste göre, mevcut teknik görünüm kısa vadede değerli metaller üzerinde baskının devam edebileceğine işaret ediyor.

TRUMP-İRAN GERİLİMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Şatıroğlu, piyasaların yönü açısından jeopolitik gelişmelerin belirleyici olacağını vurguladı.

ABD ile İran arasında yaşanabilecek yeni bir askeri gerilimin piyasalarda sert satışlara neden olabileceğini belirten Şatıroğlu, olası bir çatışmanın altın, gümüş ve küresel hisse senedi piyasalarında yeni fiyatlamaları beraberinde getirebileceğini söyledi.

"PİYASALAR DAHA SERT DÜŞEBİLİR"

Şatıroğlu, savaş riskinin yeniden yükselmesi halinde mevcut fiyat seviyelerinin korunmasının zorlaşabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Eğer gerilim yeniden tırmanırsa, altın, gümüş ve Amerikan borsalarında bugün gördüğümüz seviyelerin çok daha altı gündeme gelebilir."

Analist, belirsizliğin yüksek olduğu dönemlerde yatırımcıların risk yönetimine daha fazla önem vermesi gerektiğini ifade ederek, küresel gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

Küresel piyasalarda güvenli liman olarak görülen altın ve gümüş, yatırımcıların en çok tercih ettiği gözde yatırım araçları arasında bulunuyor.

Kaynak: Yeniçağ

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.