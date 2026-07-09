Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), hak kullanım işlemlerine ilişkin güncel verileri yayımladı. Açıklamaya göre Meysu Gıda (MEYSU) yatırımcılarına yapılacak nakit temettü ödemesi 9 Temmuz 2026 tarihinde tamamlandı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 9 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde hak kullanım işlemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

MKK'nın yayımladığı verilere göre, Merkezi Kaydi Sistem (MKS) üzerinden gerçekleştirilen hak kullanım ödemeleri kapsamında Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) yatırımcılarına yapılacak nakit temettü ödemesi 9 Temmuz 2026 tarihinde tamamlandı.

Şirket Hisse başına brüt temettü Hisse başına net temettü Hak kullanım tarihi Meysu Gıda (MEYSU) 0,05 TL 0,0425 TL 7 Temmuz 2026

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