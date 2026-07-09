Borsa İstanbul'da yüksek oynaklık gösteren payları dengelemek amacıyla uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamındaki kısıtlamalar, bazı şirketler için sona eriyor.

Söz konusu şirketlerin payları, yarından itibaren hiçbir cezai işlem veya kısıtlama olmaksızın, normal borsa kuralları dahilinde serbestçe işlem görmeye başlayacak.

İşte 10 Temmuz Cuma günü itibarıyla üzerindeki baskı sona erecek o hisseler ve kalkacak olan tedbirlerin detayları:

Birleşim Grup Enerji (BIGEN)



VBTS kapsamında en ağır kısıtlamalara maruz kalan hisselerden biri olan BIGEN üzerinde adeta bir tedbir bombardımanı bulunuyordu. Yarın sabah itibarıyla hisse üzerindeki şu 4 kritik yasak birden sona eriyor:

• Kredili işlem yasağı

• Brüt takas uygulaması

• Emir paketi tedbiri

• Tek fiyat işlem yöntemi

İdealist GYO (IDGYO)



Gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarında son dönemde yaşanan hareketlilik nedeniyle getirilen kısıtlamalar yarın kaldırılıyor. IDGYO tahtasını serbest bırakacak olan son bulacak tedbirler şunlar:

• Kredili işlem yasağı

• Brüt takas uygulaması

• Emir paketi tedbiri

Işık Plastik (ISKPL)



Diğer iki hisseye kıyasla daha hafif bir tedbirle ilerleyen Işık Plastik payları da tamamen özgürlüğüne kavuşuyor. Hisse üzerinde uygulanan ve yatırımcıların kaldıraçlı/ödünç pozisyon açmasını engelleyen şu yasak kalkıyor:

• Kredili işlem yasağı

Borsada VBTS kapsamında uygulanan brüt takas, emir paketi ve kredili işlem gibi tedbirlerin kalkması, ilgili hisselerin likiditesini (işlem hacmini) doğrudan artırma potansiyeline sahiptir.

Yasakların kalkmasıyla birlikte tahtalarda işlem serbestliği geleceğinden, özellikle seansın ilk saatlerinde oynaklığın (volatilitenin) yeniden yükselebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Hisseler yarın sabah seans açılışıyla birlikte "normal" statüde işlem görecek.

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