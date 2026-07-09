BIST 100 endeksi, TSİ 16.32 itibarıyla yüzde 0,57 düşüşle 14.111 puandan işlem görürken, İş Yatırım verilerinde SASA hissesi en fazla alım yapılan pay olarak öne çıktı.

Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı görünüm sürüyor. BIST 100 endeksi, TSİ 16.32 itibarıyla yüzde 0,57 değer kaybederek 14.111 puandan işlem gördü.

Öte yandan İş Yatırım'ın 9 Temmuz 2026 tarihli aracı kurum dağılımı verileri de günün öne çıkan alım ve satım işlemlerini ortaya koydu. Verilere göre gün sonunda 118 milyon 667 bin 87 TL net alım gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

İş Yatırım verilerine göre en yüksek net alımlar şu hisselerde gerçekleşti:

SASA: 25.560.138 lot (%12,29)

HEKTS: 14.170.315 lot (%6,82)

ISCTR: 9.680.843 lot (%4,66)

ULIVSV: 9.510.689 lot (%4,57)

IZENR: 7.117.323 lot (%3,42)

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATILAN HİSSELER

En yüksek net satışlar ise şu hisselerde görüldü:

IVIWNV: 7.819.697 lot (%3,17)

SOIKWV: 7.790.000 lot (%3,15)

YNIRBV: 7.590.000 lot (%3,07)

TAIHQV: 7.100.000 lot (%2,87)

SEIEIV: 6.660.000 lot (%2,70)

Borsa İstanbul'da satış baskısının etkisini sürdürdüğü günde, İş Yatırım verileri SASA hissesinde alım iştahının öne çıktığını gösterirken, toplam 118,7 milyon TL net alım hacmi kaydedildi.

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