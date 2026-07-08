Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde kayıplar devam ediyor. Endeks yazım sırasında yüzde 1,38'lik düşüş ile 14.297 puandan işlem gördü. İş Yatırım'ın TSİ 15.00 itibarıyla en çok alım ve satım yaptığı hisseler netleşti.

Verilere göre aracı kurum, günün ilk bölümünde 264 milyon 735 bin 39 lot net satış gerçekleştirdi.

SASA'DA EN GÜÇLÜ SATIŞ

İş Yatırım'ın en fazla net satış yaptığı hisse SASA Polyester (SASA) oldu. Aracı kurum, SASA hisselerinde 8 milyon 544 bin 587 lot net satış gerçekleştirdi.

SASA'yı satış tarafında sırasıyla;

SOIKRV: 7.700.000 lot

ICINIV: 6.938.800 lot

KMIEIV: 6.415.876 lot

KMIEEV: 5.281.459 lot

izledi.

Kaynak: ForInvest

ALIM TARAFINDA PSGYO ÖNE ÇIKTI

İş Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisseler ise şu şekilde sıralandı:

PSGYO: 12.978.127 lot

ISCTR: 8.539.644 lot

VAKFN: 6.426.892 lot

FENER: 5.888.410 lot

KATMR: 4.977.182 lot

İş Yatırım verileri, TSİ 15.00 itibarıyla satış tarafında SASA hisselerinin öne çıktığını, alım tarafında ise PSGYO paylarının ilk sırada yer aldığını gösterdi. Günün ilk bölümünde aracı kurumun toplam işlemleri net satış yönünde gerçekleşti.

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