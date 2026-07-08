Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) paylarının endeks kapsamına alınmasına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, EKIM payları 9 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Kaynak: KAP

Şirket payları aynı tarihten itibaren;

BIST Tüm Endeksi

BIST Tüm-100 Endeksi

BIST Yıldız Endeksi

BIST Halka Arz Endeksi

BIST Hizmetler Endeksi

BIST İstanbul Endeksi

kapsamına dahil edilecek.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, söz konusu endekslerin hesaplanmasında şirketin pay sayısının 832.000.000 adet, fiili dolaşımdaki pay oranının ise yüzde 19 olarak dikkate alınacağı bildirildi.

EKIM payları, 9 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.