Borsa İstanbul, Ekim Turizm (EKIM) paylarının 9 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağını ve aynı tarihten itibaren altı farklı BIST endeksine dahil edileceğini duyurdu.
Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) paylarının endeks kapsamına alınmasına ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Yapılan açıklamaya göre, EKIM payları 9 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
Kaynak: KAP
Şirket payları aynı tarihten itibaren;
BIST Tüm Endeksi
BIST Tüm-100 Endeksi
BIST Yıldız Endeksi
BIST Halka Arz Endeksi
BIST Hizmetler Endeksi
BIST İstanbul Endeksi
kapsamına dahil edilecek.
Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, söz konusu endekslerin hesaplanmasında şirketin pay sayısının 832.000.000 adet, fiili dolaşımdaki pay oranının ise yüzde 19 olarak dikkate alınacağı bildirildi.
EKIM payları, 9 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
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