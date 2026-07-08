Aracı kurumların Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) hisselerine ilişkin hedef fiyat açıklamaları devam ediyor.

Ak Yatırım, 8 Temmuz 2026 tarihinde yayımladığı model portföy güncellemesinde Tüpraş hissesi için hedef fiyatını 284,00 TL'den 366,00 TL'ye yükseltti. Kurum ayrıca hisse için "endeks üstü getiri" tavsiyesini sürdürürken, Tüpraş'ı model portföyüne dahil etti.

YÜZDE 41'İN ÜZERİNDE PRİM POTANSİYELİ

Ak Yatırım'ın raporuna göre Tüpraş hisseleri için belirlenen yeni hedef fiyat ve değerlendirmeler şu şekilde:

Aracı Kurum: Ak Yatırım

Hedef Fiyat: 366,00 TL

Son Fiyat: 259,00 TL

Tavsiye: Endeks üstü getiri

Prim Potansiyeli: %41,31

Açıklanma Tarihi: 8 Temmuz 2026

Tüpraş (TUPRS) hisseleri yazım sırasında 259 TL’den işlem gördü. Hisseler haftalık bazda yüzde 13,96, aylık bazda yüzde 7,66 yükseldi.

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