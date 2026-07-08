Şirket tarafından 8 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildiride, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir firma ile devasa bir ihracat sözleşmesi imzalandığı duyuruldu.

Yapılan anlaşmanın toplam değeri 42.510.595,00 USD olarak açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kuru (46,7525) üzerinden hesaplandığında bu tutar, Türk lirası bazında 1.987.476.592,74 TL'ye ulaşıyor.

DEV GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ AMERİKA YOLCUSU

Astor Enerji ile Amerika’da yerleşik firma arasında 8 Temmuz 2026 tarihinde ıslak imzaların atıldığı bu stratejik iş birliği yüksek mühendislik gerektiren ürünlerin tedarikini kapsıyor.

Sözleşme doğrultusunda Astor Enerji; büyüklükleri 100 MVA ile 350 MVA arasında değişkenlik gösteren dev güç transformatörlerinin üretimini ve tedariğini üstlenecek.

Proje kapsamındaki teslimatların tek seferde değil, zamana yayılarak yapılması planlanıyor. Takvime göre dev transformatörler, 2027 yılının Mart, Ağustos ve Ekim aylarında etaplar halinde Amerikan firmasına teslim edilecek.

ŞİRKET HASILATINA YÜZDE 5,63’LÜK BÜYÜK KATKI

Astor Enerji’nin bu son hamlesi, şirketin finansal büyümesine de çarpan etkisi yaratacak cinsten. KAP açıklamasında paylaşılan verilere göre, yeni imzalanan bu dev uluslararası sözleşmenin tutarı, şirketin 2025 yılı sonu hasılatının tam yüzde 5,63'üne denk geliyor.

Enerji ve elektromekanik imalat sektöründe Türkiye'nin öncü ihracatçılarından biri olan Astor Enerji'nin, ABD pazarında elde ettiği bu başarı borsa yatırımcıları ve sanayi çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Anlaşmanın, şirketin önümüzdeki dönem finansal tablolarına ve karlılığına pozitif yansıması bekleniyor.

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