Şirket tarafından 8 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirime göre Çanakkale Karapınar Projesi için verilen ÇED olumlu kararına karşı açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Çevre örgütleri ve bölge halkının uzun süredir yürüttüğü hukuki mücadelede mahkeme, yürütmenin durdurulması istemini kesin olarak kabul etti.

Bölgenin ekolojik yapısını korumak adına bir araya gelen çok sayıda çevre platformu, dernek ve yerel sakin, Çanakkale 2. İdare Mahkemesi nezdinde 2025/1053 Esas numaralı dosya ile dava açmıştı.

ŞİRKETE 7 TEMMUZ’DA TEBLİĞ EDİLDİ: YARGILAMA SÜRÜYOR

Türk Altın İşletmeleri A.Ş., ilk olarak 11 Aralık 2025 tarihinde KAP'a yaptığı açıklamayla projenin davalık olduğunu piyasaya duyurmuştu. Şirketten yapılan son açıklamada, mahkemenin yürütmeyi durdurma yönündeki ara kararının 7 Temmuz 2026 tarihinde kendilerine tebliğ edildiği belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu dava dosyasında şirketimize tebliğ edilen ara karar uyarınca mahkeme tarafından; yürütmenin durdurulması isteminin kesin olarak kabulüne hükmedilmiştir. Bu aşamada yargılama devam etmekte olup dosya kapsamında henüz nihai bir karar verilmemiştir."

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Mahkemenin verdiği bu ara karar, nihai hüküm verilene kadar projeye dair sahada herhangi bir faaliyet yürütülemeyeceği anlamına geliyor.

Çanakkale 2. İdare Mahkemesi'nde yargı süreci devam ederken, bölgenin kaderini belirleyecek olan nihai karar hem madencilik sektörü hem de çevre aktivistleri tarafından yakından takip ediliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.