Borsa İstanbul’da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında bir süredir kısıtlamalarla işlem gören BESTE paylarında bugün itibarıyla yasaklar kalkıyor.

Menkul kıymet tedbir listesinde yer alan bilgilere göre BESTE paylarında uygulanan cezai yaptırımların son tarihi 7 Temmuz 2026 olarak belirlenmişti.

Bu sürenin dolmasıyla birlikte şirket hisseleri, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü seans açılışından itibaren hiçbir kısıtlama olmaksızın, "tedbirsiz" olarak işlem görmeye başlayacak.

BESTE HİSSESİ HANGİ YASAKLARDAN KURTULDU?

Yatırımcıların işlem serbestisini kısıtlayan ve hisse üzerindeki baskıyı artıran şu iki önemli tedbir kararı bugün itibarıyla tamamen devredışı kalacak:

• Açığa Satış Yasağı: Yatırımcılar artık ellerinde hisse olmasa dahi piyasa koşullarına göre açığa satış işlemi gerçekleştirebilecek.

• Kredili İşlem Yasağı: Aracı kurumlar üzerinden kredi kullanarak kaldıraçlı BESTE hissesi alım-satımı yapma engeli ortadan kalktı. Yatırımcılar yeniden kredili işlemlerle tahtada pozisyon alabilecek.

Uzmanlar, hisse üzerindeki kredili işlem ve açığa satış yasaklarının kalkmasının, BESTE tahtasındaki likiditeyi ve işlem hacmini artırabileceğine dikkat çekiyor.

Tedbirlerin kalkmasıyla birlikte hissenin haftanın kalan günlerinde nasıl bir grafik çizeceği piyasa oyuncuları tarafından yakından takip edilecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.