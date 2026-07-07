Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 24 Haziran 2026 tarihli bülteninde onay verdiği yüzde 487,89 (yaklaşık yüzde 488) oranındaki dev bedelsiz sermaye artırımı sürecinde en kritik viraj başarıyla dönüldü.

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY) tarafından yapılan resmi açıklamada, sermaye artırım işleminin ticaret sicili tarafından resmen tescil edildiği duyuruldu.

SERMAYE 500 MİLYON TL'YE ULAŞTI

Şirketin 24 Mart 2026'da yönetim kurulu kararıyla başlattığı ve 2 Nisan'da SPK'ya taşıdığı süreç, onayların ardından yasal olarak tescil boyutuna taşındı. KAP bildirimine göre şirketin çıkarılmış sermayesi 85.048.841,27 TL'den, iç kaynaklardan karşılanmak üzere 414.951.158,73 TL artırıldı.

Böylece İş Girişim Sermayesi, 500.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanına tam olarak ulaşmış oldu. Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8’inci maddesinin yeni şekli, 6 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildi.

KRONOLOJİK OLARAK SERMAYE ARTIRIM SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?

• 24 Mart 2026: Yönetim Kurulu sermaye artırımı kararı aldı.

• 2 Nisan 2026: Ana sözleşme tadili ve sermaye artırımı için SPK'ya resmi başvuru yapıldı.

• 24 Haziran 2026: SPK haftalık bülteninde başvuruya yeşil ışık yaktı ve onay verdi.

• 3 Temmuz 2026: Bedelsiz pay alma hak kullanım başlangıç tarihi (Bölünme günü) gerçekleşti.

• 6 Temmuz 2026: Borsada işlem gören tipteki payların hak sahipleri belirlendi (Kayıt Tarihi) ve sermaye resmi olarak tescil edildi.

• 7 Temmuz 2026 (Bugün): Dağıtılan yeni paylar, borsada işlem gören pay sahiplerinin yatırım hesaplarına resmen geçti (Ödeme tarihi).

YATIRIMCI HESAPLARINDA YENİ DÖNEM

Bedelsiz pay alma hak kullanım başlangıcının ardından, hak sahibi olan borsa yatırımcılarının hesaplarına yeni kaydi payların aktarım süreci bugün (7 Temmuz) itibarıyla tamamlandı.

Tamamen iç kaynaklardan karşılanan bu operasyon neticesinde yatırımcıların elindeki lot sayıları yaklaşık 5,8 katına çıkarken, hisse fiyatı da aynı oranda bölündü.

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