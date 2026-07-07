Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı resmi bildirimle, özkaynakların gücünü kullanarak yüzde 666,04 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını ve gerekli yasal onaylar için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurduğunu duyurdu.

SERMAYE 1 MİLYAR TL EŞİĞİNİ AŞACAK

Şirket tarafından paylaşılan detaylara göre, mevcut durumda 132.500.000 TL olan çıkarılmış sermaye, tam 882.500.000 TL artırılacak.

SPK’nın bu hamleyi onaylaması durumunda Durukan Şekerleme'nin yeni çıkarılmış sermayesi 1.015.000.000 TL'ye ulaşarak 1 milyar lira barajını aşmış olacak.

YATIRIMCIDAN NAKİT ÇIKIŞI OLMAYACAK

Bedelsiz sermaye artırımı süreci tamamen şirketin iç kaynaklarından finanse edileceği için yatırımcıların cebinden herhangi bir nakit çıkışı yaşanmayacak. Artırılan 882,5 milyon TL'lik tutarın kaynak dağılımı ise şu şekilde açıklandı:

• Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları: 523.170.438,49 TL

• Hisse Senedi İhraç Primleri: 359.329.561,51 TL

Açıklamada "Sermaye artırımına konu tutarın şirketimiz ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine ilişkin, 3476 sayılı ve 6 Temmuz 2026 tarihli SPK başvurusu yapılmıştır" denildi.

DURKN YATIRIMCILARI İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

SPK'nın önümüzdeki haftalarda başvuruyu değerlendirip onaylaması halinde, Durukan Şekerleme kesin bedelsiz pay alma (bölünme) tarihini ilan edecek.

O tarihte elinde DURKN hissesi bulunan yatırımcılar, herhangi bir ücret ödemeden hesaplarındaki hisse miktarının yaklaşık 7,6 katına (mevcut 1 lota karşılık ek 6,66 lot daha) çıktığını görecek.

Hisse fiyatı da aynı oranda bölüneceğinden, yatırımcıların toplam portföy değerinde ilk an itibarıyla bir değişim meydana gelmeyecek. Şirketin bu güçlü sermaye hamlesinin, hissenin piyasadaki likiditesini artırması bekleniyor.

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