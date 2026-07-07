Borsa İstanbul'da 15,00 TL halka arz fiyatıyla dün seans açılışını yapan Soho Giyim ve Enerji A.Ş. (SOHOE), borsadaki ikinci işlem gününde oldukça hareketli ve dalgalı bir seyir izliyor.

Güne sert bir satış baskısıyla uyanan SOHOE payları, ikinci işlem gününün açılışında 15,41 TL seviyesini görerek yüzde 6,61 oranında negatif bir başlangıç yaptı.

İlerleyen saatlerde gelen tepki alımlarıyla taban serisinden sıyrılan hisse senetleri, saat 12:00 itibarıyla kayıplarını bir miktar telafi ederek yaklaşık yüzde 3 düşüşle 16,00 TL seviyelerinde denge arayışına girdi.

SATICILAR ÖNDE

Günün ilk yarısında en çok işlem yapan ilk 5 kurumun dengesinde satıcıların daha agresif olduğu görülüyor.

Tahtadaki kurumsal hamleler ve yatırımcı tercihleri incelendiğinde, iki farklı kutup dikkat çekiyor:

Alıcılar Cephesi: Midas Liderlik Ediyor



• Midas: 16,72 TL maliyetle 1.381.391 lot net alım yaparak toplam alımların yüzde 19,03'ünü tek başına üstlendi ve tahtayı destekleyen ana kurum oldu.

• Oyak Yatırım: 16,41 TL maliyetle 783.067 lot (yüzde 10,79) alım gerçekleştirdi.

• İş Yatırım: 15,70 TL maliyetle 780.250 lot (yüzde 10,75) ile üçüncü sırada yer aldı.

• Ziraat (yüzde 10,15) ve QNB (yüzde 9,62) ise alım yönünde tahtayı destekleyen diğer kurumlar oldu.

• Diğer: İlk 5 kurumun dışındaki küçük yatırımcıların oluşturduğu alım hacmi ise yüzde 39,67 (2.880.299 lot) olarak kayda geçti.

Satıcılar Cephesi: Deniz ve A1 Yatırım’dan Yoğun Çıkış



• Deniz Yatırım: 15,80 TL maliyetle -1.406.974 lot satış yaparak toplam çıkışların yüzde 19,38'ini oluşturdu ve tahtadaki en agresif satıcı oldu.

• A1 Capital: 16,19 TL maliyetle -1.255.249 lot (yüzde 17,29) satışla Deniz Yatırım'ı yakından takip etti.

• Bulls Yatırım: 15,61 TL maliyetle -868.166 lot (yüzde 11,96) satış gerçekleştirdi.

• Vakıf (yüzde 9,04) ve Yatırım Finansman (yüzde 5,83) ise satıcı listesinin alt sıralarında yer aldı.

• Diğer: Satış tarafındaki küçük yatırımcı payı ise yüzde 36,50 (-2.649.957 lot) seviyesinde gerçekleşti.

SOHOE YATIRIMCISINI NE BEKLİYOR?

Halka arz maliyeti olan 15,00 TL'nin üzerinde tutunma çabasını sürdüren SOHOE, 16,00 TL referans bölgesinde yoğun bir hacim oluşturmuş durumda.

Uzmanlar, kurumsal satıcıların (özellikle Deniz ve A1) satış iştahının kesilmesi durumunda, Midas ve İş Yatırım öncülüğündeki alıcı grubunun tahtayı yeniden yukarı yönlü tetikleyebileceğini belirtiyor.

Halka arzların ilk günlerdeki bu tarz yoğun el değiştirme süreçleri, hissenin orta vadeli taban fiyat oluşumu açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

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