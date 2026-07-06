30 Haziran - 1 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplayarak halka arz sürecini tamamlayan Soho Giyim ve Enerji A.Ş. (SOHOE), bugün Borsa İstanbul’da işlemlere başladı.

15,00 TL halka arz fiyatıyla yatırımcı karşısına çıkan şirket hisseleri, ilk işlem gününde oldukça hareketli ve oynak bir seyir izledi.

Sabah saatlerindeki teorik eşleşmede tavan fiyata yükselen SOHOE, açılış seansıyla birlikte tavan bozarak güne yüzde 8 artışla 16,25 liradan merhaba dedi.

İlk dakikalarda yoğunlaşan kar satışlarıyla en düşük 15,50 lira seviyesine kadar gerileyen hisse, buradaki güçlü alımlarla kısa sürede toparlanarak yeniden tavan fiyatı olan 16,50 liraya ulaştı.

TAHTAYI TERA GÖĞÜSLEDİ

Hisselerin yeniden tavan kilitlediği saat 11:15 civarında, aracı kurumların takas dağılımına bakıldığında satıcıların alıcılardan daha agresif olduğu bir tablo öne çıktı.

İşte o dakikalarda dikkat çeken aracı kurum verileri:

• Genel Görünüm: İlk 5 alıcı kurum toplamda 2.320.857 lot net alım yaparken, ilk 5 satıcı kurum -3.801.551 lot satış gerçekleştirdi.

Bu durum, anlık olarak -1.480.694 lotluk net bir satıcı ağırlığı olduğunu gösterdi.

• En Çok Alım Yapan Kurumlar: Alım tarafında liderliği 499.224 lot (yüzde 10,00 pay) ve 15,966 TL maliyetle Tera Yatırım göğüsledi.

Onu sırasıyla Deniz Yatırım (yüzde 9,34), Pusula (yüzde 9,11), Marbaş (yüzde 9,08) ve İnfo Yatırım (yüzde 8,96) takip etti.

"Diğer" kategorisindeki küçük yatırımcıların toplam alımdaki payı ise yüzde 53,51 gibi büyük bir orana ulaştı.

• En Çok Satış Yapan Kurumlar: Satış tarafında ise kurumsal ve büyük takasların yoğunluğu dikkat çekti. Ziraat Yatırım, -1.274.114 lot (yüzde 25,52 pay) ve 16,394 TL maliyetle tahtanın en büyük satıcısı konumunda yer aldı.

Ziraat'i İş Yatırım (yüzde 17,33), Garanti BBVA Yatırım (yüzde 16,41), Yapı Kredi Yatırım (yüzde 10,18) ve Allbatross Yatırım (yüzde 6,71) izledi.

Günün ilk saatlerinde tavan bozup yeniden tavan kitleyen SOHOE’de, küçük yatırımcıların ("diğer" grubu) alım iştahının yüksek olduğu, buna karşın büyük kamu ve özel banka iştiraki aracı kurumların ise halka arzdan aldıkları payları hızlı bir şekilde nakde çevirme eğiliminde olduğu gözlendi. Yatırımcıların gözü, seansın geri kalanında tavan serisinin korunup korunamayacağında olacak.

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