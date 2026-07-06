Ekim Turizm (İntercity) halka arz sonuçları açıklandı. 30,26 TL'den gerçekleşen halka arza 707 bin 851 yatırımcı katılırken toplam talep 1,59 kat oldu.
Borsa İstanbul'un yeni şirketlerinden biri olmaya hazırlanan Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (İntercity) halka arzının sonuçları açıklandı. 1-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında 30,26 TL sabit fiyatla gerçekleştirilen halka arzda toplam 707 bin 851 yatırımcıya dağıtım yapıldı. Bireysel yatırımcılar talep ettikleri kadar pay alırken, yüksek talepli yatırımcılara ise taleplerinin %52,63'ü oranında dağıtım gerçekleştirildi.
EKİM TURİZM HALKA ARZINA 1,59 KAT TALEP GELDİ
Ak Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre halka arz kapsamında 162 milyon adet payın tamamı satıldı.
Halka arzın büyüklüğü 4 milyar 902 milyon 120 bin TL, halka açıklık oranı ise %19,47 olarak gerçekleşti.
Toplamda planlanan tahsisatın 1,59 katı talep toplandı.
EKİM TURİZM HALKA ARZINDA KAÇ LOT DÜŞTÜ?
Resmi halka arz sonuçlarına göre;
706.837 bireysel yatırımcı halka arza katıldı.
Bireysel yatırımcılar talep ettikleri kadar lot aldı.
Yüksek talepte bulunan yatırımcılara ise taleplerinin %52,63'ü oranında dağıtım yapıldı.
Payların bu hafta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.
YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE TALEP
Halka arzda yatırımcı gruplarına gelen talep şöyle gerçekleşti:
Yurt içi bireysel + yüksek talep grubu: 1,31 kat
Yurt içi kurumsal yatırımcı: 2,72 kat
Toplam halka arz talebi: 1,59 kat
DAĞITIM SONUÇLARI
Toplam 707.851 yatırımcıya dağıtım yapılırken payların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
|Yatırımcı Grubu
|Dağıtılan Pay
|Pay Oranı
|Yurt içi bireysel
|85.677.956
|%52,89
|Yüksek talep grubu
|43.922.044
|%27,11
|Yurt içi kurumsal
|32.400.000
|%20,00
|Toplam
|162.000.000
|%100
|Ekim Turizm halka arz özet bilgi
|Ekim Turizm
|Bilgi
|Halka arz fiyatı
|30,26 TL
|Satılan pay
|162 milyon adet
|Halka arz büyüklüğü
|4,902 milyar TL
|Halka açıklık
|%19,47
|Toplam talep
|1,59 kat
|Toplam yatırımcı
|707.851
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