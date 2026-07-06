Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzında talep toplama süreci bugün başlıyor. Şirket payları 6-7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde 56 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Halka arzda ek satış hariç 66 milyon 944 bin 955 lot, ek satış dahil ise 80 milyon 333 bin 946 lot satışa çıkarılabilecek.

SAAT VE SAAT HALKA ARZI NE ZAMAN?

Saat ve Saat halka arzında talep toplama işlemleri 6, 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şirket payları, 56 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 4,5 MİLYAR TL'YE ULAŞABİLECEK

Yayımlanan tasarruf sahiplerine satış duyurusuna göre şirketin çıkarılmış sermayesi 620 milyon 222 bin 18 TL'den 660 milyon 388 bin 991 TL'ye yükseltilecek.

Sermaye artırımı kapsamında 40 milyon 166 bin 973 adet yeni pay ihraç edilirken, mevcut ortakların satışa sunacağı paylarla birlikte halka arz edilecek toplam pay sayısı 66 milyon 944 bin 955 olacak.

Fazla talep gelmesi halinde 13 milyon 388 bin 991 adet ek satış hakkı kullanılabilecek. Böylece halka arz edilecek toplam pay miktarı 80 milyon 333 bin 946 adede ulaşacak.

56 TL halka arz fiyatı üzerinden;

Ek satış hariç halka arz büyüklüğü: 3 milyar 748 milyon 917 bin 480 TL

Ek satış dahil halka arz büyüklüğü: 4 milyar 498 milyon 700 bin 976 TL olarak hesaplandı.

SAAT VE SAAT NE İŞ YAPIYOR?

Temelleri 1971 yılına dayanan Saat ve Saat, saat, akıllı saat ve aksesuar alanında faaliyet gösteren Türkiye'nin önde gelen distribütör ve perakende şirketleri arasında yer alıyor.

1994 yılında kurulan şirket, ilk mağazasını 2005 yılında İstanbul Cevahir AVM'de açarken, 2009 yılında e-ticarete başladı.

Şirket;

Saat ve aksesuar satışı

Distribütörlük faaliyetleri

Fiziki mağazacılık

Online satış

Bayi ve zincir mağaza satışları

Kurumsal satış çözümleri

Teknik servis hizmetleri alanlarında faaliyet gösteriyor.

Portföyünde Adidas Originals, Armani Exchange, Boss, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Emporio Armani, Fossil, Furla, Garmin, Guess, Hugo, Lacoste, Michael Kors, Police, Seiko, Skechers, Swarovski, Tommy Hilfiger, Versace ve Welder gibi birçok uluslararası marka bulunuyor.