YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (BIST: YEOTK), yurt dışındaki faaliyetlerini güçlendirecek yeni bir projeye imza attı. Şirket, İsviçre merkezli Orllati Grubu ve Holdinginova Grubu'nun iştiraki Lindja Solar LLC ile Kosova'da 130 MWp kapasiteli güneş enerjisi santrali için anahtar teslim EPC sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

KOSOVA'NIN EN BÜYÜK YENİLENEBİLİR ENERJİ SANTRALLERİNDEN BİRİ OLACAK

YEO Teknoloji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre proje kapsamında yüksek gerilim trafo merkezi, elektrik iletim hatları ve tüm şebeke bağlantı altyapısı da yer alacak.

Şirket, anahtar teslim EPC modeli kapsamında projenin tüm mühendislik, tedarik ve inşaat süreçlerinden sorumlu olacak.

ŞİRKETTEN KAP AÇIKLAMASI

YEO Teknoloji, kap'ta yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İsviçre merkezli Orllati Group inşaat, inşaat mühendisliği, altyapı ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösterirken Holdinginova Group enerji, gayrimenkul, altyapı ve endüstriyel projelerde faaliyet gösteren bir yatırım grubudur. Anlaşma kapsamında, Şirketimiz anahtar teslimi EPC kapsamında uçtan uca sorumluluk alacaktır. Projede güneş enerjisi santrali ve yüksek gerilim trafo merkezi ile elektrik iletim hatlarının tüm mühendislik ve tasarım faaliyetleri, tüm ekipman ve malzemelerin tedarik ve teminini, inşaat ve hafriyat işlerini, kurulum ve montajı, testleri, devreye almayı ve şebekeye bağlanmasını üstlenmiştir."

2027'NİN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Şirketin açıklamasına göre inşaat çalışmalarına hemen başlanacak proje, 2027 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanarak devreye alınacak.

YEO Teknoloji, santralin faaliyete geçmesiyle birlikte Kosova'nın en büyük yenilenebilir enerji santrali olacağını belirtti.

Açıklamanın devamında ise şu değerlendirme yapıldı:

"İnşaatına hemen başlanacak projenin 2027 yılının üçüncü çeyreği içinde tamamlanarak devreye alınması planlanmaktadır. 130 MWp kapasiteli güneş enerjisi santrali faaliyete geçtiğinde Kosova'daki en büyük yenilenebilir enerji santrali olacaktır. Enerji sektörünün tamamında faaliyet gösteren Şirketimiz, uluslararası varlığını güçlendirmeye devam etmekte ve dünyanın farklı bölgelerindeki ofisleri, mühendislik yetkinlikleri ve ticari faaliyetleri aracılığıyla küresel bir oyuncu olma yolunda önemli adımlar atmaktadır."

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