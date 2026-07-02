Dubai merkezli bankacılık devi Emirates NBD, HSBC'nin Türkiye operasyonlarını satın alacağı yönündeki iddiaların ardından açıklama yaptı. Banka, konuyu değerlendirdiğini ancak şu aşamada kamuoyuna açıklama yapılmasını gerektirecek herhangi bir gelişme bulunmadığını bildirdi.

EMIRATES NBD'DEN HSBC TÜRKİYE İDDİALARINA AÇIKLAMA

Dubai merkezli bankacılık grubu Emirates NBD, HSBC'nin Türkiye operasyonlarını satın alacağı yönündeki iddiaların ardından açıklamada bulundu.

Reuters'ın aktardığı haberde, Emirates NBD'nin HSBC'nin Türkiye birimini satın almak üzere görüşmeler yürüttüğü öne sürülmüştü.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Emirates NBD, "Bugüne kadar bankanın konu hakkında açıklama yapmasını gerektirecek herhangi bir gelişme olmamıştır." ifadelerini kullandı.

SATIŞ İDDİASI GÜNDEMDEYDİ

HSBC'nin Türkiye operasyonlarının olası satışına ilişkin iddialar son günlerde bankacılık sektörünün gündeminde yer alıyordu.

Haberlere göre Dubai merkezli Emirates NBD ile HSBC'nin Türkiye biriminin devralınmasına yönelik görüşmeler yürütülüyor. Ancak sürecin henüz erken aşamada olduğu ve taraflar arasında kesinleşmiş bir anlaşmanın bulunmadığı belirtiliyor.

2019 YILINDA DENİZBANK'I SATIN ALMIŞLARDI

Olası satışın gerçekleşmesi halinde Türkiye bankacılık sektöründe yabancı sermaye hareketliliğinin yeniden hız kazanabileceği değerlendiriliyor.

Emirates NBD, Türkiye pazarına daha önce 2019 yılında DenizBank'ı yaklaşık 3,2 milyar dolar karşılığında Sberbank'tan satın alarak giriş yapmıştı.