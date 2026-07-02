Otokar (OTKAR), Romanya'da devam eden 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç ihalesine ilişkin hukuki süreçte temyiz mahkemesinin şirket lehine karar verdiğini açıkladı. Böylece 230,2 milyon Rumen leyi tutarındaki ödeme talebinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin karar korunmuş oldu.

OTOKAR'DAN ROMANYA DAVASINA İLİŞKİN KAP AÇIKLAMASI

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş., Romanya'da devam eden hukuki sürece ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.

Şirket, Romanya'da yürütülen 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç alımı ihalesi kapsamında C.N. Romtehnica S.A. tarafından iletilen ödeme taleplerine karşı açılan iptal davalarında temyiz sürecinin şirket lehine sonuçlandığını duyurdu.

TEMYİZ BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Daha önce birleştirilen davalarda, 230.217.479 Rumen leyi tutarındaki ödeme talebinin yürütmesi dava kesin olarak sonuçlanıncaya kadar durdurulmuştu.

Karşı taraf olan C.N. Romtehnica S.A., bu kararı temyize taşımıştı.

Temyiz incelemesini tamamlayan ilgili mahkeme ise C.N. Romtehnica S.A.'nın temyiz başvurusunu reddederek ilk derece mahkemesinin kararını onadı.

KARAR OTOKAR LEHİNE KORUNDU

Mahkemenin kararıyla birlikte, 230,2 milyon Rumen leyi tutarındaki ödeme talebinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin karar temyiz aşamasında da Otokar lehine kesinleşmiş oldu.

Şirket, yargılama sürecinde yaşanabilecek yeni gelişmelerin önemine göre özel durum açıklamaları ve faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Dava, Romanya devlet şirketi C.N. Romtehnica S.A. tarafından Otokar'a kesilen gecikme cezalarına ilişkin anlaşmazlıktan kaynaklanıyor.

Romanya Savunma Bakanlığı adına hareket eden Romtehnica, 1.059 adet 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç alım projesinde Otokar'ın Romanya'da gerçekleştireceği yerel üretim hazırlıklarına ilişkin ara hedeflerin takvime uygun tamamlanmadığını ileri sürdü.

Bu gerekçeyle şirket adına daha önce sırasıyla yaklaşık 1,9 milyar TL ve 2,3 milyar TL karşılığına denk gelen iki ayrı tazminat ve gecikme cezası talep edildi.

Koç Grubu iştiraki Otokar ise söz konusu taleplerin hukuka aykırı olduğunu savunarak ödeme taleplerinin durdurulması ve iptali amacıyla Romanya mahkemelerinde dava açtı. İlk derece mahkemesi ödeme talebinin yürütmesini durdururken, son olarak temyiz mahkemesi de bu kararı onayarak süreci Otokar lehine sürdürmüş oldu.