Stockeys'in 2 Temmuz tarihli analizine göre otomotiv sektöründe 8 hisse, 4 temel değerleme oranıyla karşılaştırıldı. Sektör ortalamasına göre görece düşük çarpanlarla işlem gören hisseler arasında FROTO 4 kriterde, DOAS ise 3 kriterde yer aldı.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE DEĞERLEME YARIŞI!

Otomotiv sektöründe işlem gören şirketlerin değerleme çarpanları yatırımcıların radarına girdi. Stockeys Pro tarafından paylaşılan 2 Temmuz 2026 tarihli çalışmada sektör hisseleri Fiyat/Kazanç (FK), PD/DD, Firma Değeri/FAVÖK (FD/FAVÖK) ve Firma Değeri/Net Satış (FD/Net Satış) oranlarına göre karşılaştırıldı.

Analize göre bazı hisseler birden fazla değerleme kriterinde sektör ortalamasının altında işlem görmeye devam ediyor.

Oran Sektör Ortalaması Fiyat / Kazanç (FK) 12.49 PD / DD 1.89 FD / FAVÖK 11.18 FD / Net Satış 0.64

DÖRT KRİTERDE ÖNE ÇIKAN TEK HİSSE

Çalışmaya göre dört temel değerleme kriterinin tamamında sektör ortalamasının altında kalan tek hisse FROTO oldu.

Üç kriterde sektör ortalamasının altında kalan tek diğer hisse ise DOAS olarak öne çıktı.

HANGİ HİSSELER HANGİ ÇARPANDA ÖNE ÇIKTI?

Stockeys analizine göre otomotiv sektöründe değerleme çarpanlarının ortalamaları ve bu seviyelerin altında kalan hisseler şöyle sıralandı:

Fiyat/Kazanç (FK) ortalaması: 12,49

Sektör ortalamasının altında kalan tek hisse:

FROTO: 9,65

PD/DD ortalaması: 1,89

Sektör ortalamasının altında kalan hisseler:

DOAS: 0,60

TMSN: 0,65

ASUZU: 0,92

KARSN: 1,44

FROTO: 1,82

Firma Değeri / FAVÖK (FD/FAVÖK) ortalaması: 11,18

Sektör ortalamasının altında kalan hisseler:

DOAS: 4,83

KARSN: 5,44

FROTO: 8,35

Firma Değeri / Net Satış (FD/Net Satış) ortalaması: 0,64

Sektör ortalamasının altında kalan hisseler:

DOAS: 0,27

FROTO: 0,50

TOASO: 0,52

Hisse FD / FAVÖK FD / Net Satış Fiyat / Kazanç (FK) PD / DD DOAS 4.83 0.27 13.72 0.60 TMSN - 9.18 - 0.65 ASUZU 19.21 0.86 46.31 0.92 KARSN 5.44 1.02 18.54 1.44 FROTO 8.35 0.50 9.65 1.82 TTRAK 14.41 1.12 - 2.57 TOASO 17.35 0.52 13.23 2.59 OTKAR 98.85 1.49 - 5.57

DÜŞÜK ÇARPAN NE ANLAMA GELİYOR?

Bir hissenin sektör ortalamasına göre daha düşük çarpanlarla işlem görmesi tek başına yatırım fırsatı anlamına gelmeyebilir.

Uzmanlara göre bunun arkasında şirketin henüz potansiyelinin fiyatlanmamış olması, geçici operasyonel zorluklar ya da yatırımcıların kârlılık, büyüme ve nakit akışına ilişkin beklentileri gibi farklı nedenler bulunabiliyor.

Bu nedenle yatırım kararlarında yalnızca değerleme çarpanlarına değil; şirketlerin kârlılığı, borçluluk seviyesi, nakit üretme kapasitesi ve büyüme performansı gibi temel finansal göstergelerin de birlikte değerlendirilmesi öneriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.