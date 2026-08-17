Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği bilançoya göre YEO Teknoloji, 01.01.2026 – 30.06.2026 dönemini kapsayan ilk 6 aylık süreçte toplam 669.688.592 TL net kâr elde etti.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde -114.440.323 TL net zarar açıklayan YEO Teknoloji, böylece finansal tablolarını güçlü bir şekilde artıya geçirdi.

ÇEYREKLİK KÂR 460,9 MİLYON TL OLDU

Yalnızca 2026’nın 2. çeyreğini kapsayan dönemde 460.956.402 TL kâr elde eden şirketin öne çıkan diğer finansal göstergeleri şu şekilde sıralandı:

• Hasılat: Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artış kaydetti.

• Esas Faaliyet Kârı: Yıllık bazda yüzde 149 gibi yüksek bir büyüme gösterdi.

• Özkaynak Büyümesi: Çeyreklik dönemde şirketin özkaynakları yüzde 13 oranında artış sağladı.

Esas faaliyet kârındaki güçlü ivme ve satış gelirlerindeki yüzde 48’lik artış, operasyonel verimliliğin şirketin bilanço performansına olumlu yansıdığını gösterdi.

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