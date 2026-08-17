Araştırmaya göre 4 kişilik bir memur ailesinin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı 49 bin 556 TL seviyesine tırmandı.

Gıda ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu harcamaların dahil edildiği yoksulluk sınırı ise 122 bin 117 TL olarak hesaplandı.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 37'Yİ AŞTI

Ağustos ayı verilerine göre açlık sınırındaki yıllık artış oranı yüzde 36,03 olurken, yoksulluk sınırındaki yıllık yükseliş yüzde 37,77 olarak gerçekleşti.

Öte yandan tek bir bekâr çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 78 bin 223 TL seviyesine dayandı.

BES-AR tarafından yayımlanan araştırmada dikkat çekici şu bulgulara yer verildi:

• Günlük Beslenme Maliyeti: 4 kişilik bir ailenin günlük sağlıklı beslenme maliyeti 1.651 TL’yi geride bıraktı.

• Asgari Ücret Açlık Sınırının Altında: 2026 yılında da mevcut asgari ücret, hesaplanan açlık sınırının gerisinde kalmaya devam etti.

• Barınma Krizi ve Müşterek Yaşam: Büyükşehirlerde görev yapan kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılayabilmek adına maaşlarının yüzde 75-80’ini kiraya vermek durumunda kalıyor. Yüksek kiralar nedeniyle çalışanların öğrenci evi modelinde olduğu gibi 3 ila 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kaldığı vurgulandı.

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