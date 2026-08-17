İcra Dairesi tarafından belirlenen bilirkişi heyetinin 13,8 milyar TL değer biçtiği dev tesis için ihale takvimi açıklandı.

Satıştan elde edilecek tüm gelirin, elektrik üretimi için tedarik edilen kömür borçlarına karşılık doğrudan TKİ’ye aktarılması bekleniyor.

SATIŞ SÜRECİ İKİ AŞAMALI YAPILACAK

Devlet alacaklarının tahsili amacıyla icradan satışa çıkarılan santral için açık artırma süreci şu takvimle işleyecek:

• 1. Açık Artırma: 7 Eylül’de başlayacak ve alınan teklifler 14 Eylül’de değerlendirilerek sonuçlandırılacak.

• 2. Açık Artırma (Gerekirse): İlk aşamada beklenen teklif seviyesine ulaşılamaması halinde 30 Eylül’de ikinci ihale düzenlenecek. İkinci ihale süreci ise Ekim ayının ilk yarısında tamamlanacak.

13,8 MİLYARLIK DEV TESİSE YATIRIMCI İLGİSİ

Bilirkişi heyeti tarafından belirlenen 13,8 milyar TL’lik muhammen bedele ayrıca yüzde 20 KDV ilave edilecek.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, enerji kulislerinde dev tesis için bazı yatırımcı gruplarının şimdiden ihale hazırlıklarına başladığı öğrenildi.

Daha önceki süreçlerde de Akçadağ Madencilik ve ODAŞ gibi güçlü oyuncuların santralle ilgilendiği basına yansımıştı.